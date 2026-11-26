Theo CNBC, trong phiên 25/11, chỉ số Dow Jones tăng 164 điểm, tương đương 0,33%, đóng cửa ở mức 50.183 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,62% xuống 23.586 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 mất 0,25% và đóng cửa ở mức 7.183 điểm.

Các chỉ số chứng khoán đã phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất trong phiên. Tại thời điểm chạm đáy, chỉ số Dow Jones từng sụt giảm hơn 1.100 điểm (tương đương 2,2%), Nasdaq Composite giảm 4,6% và S&P 500 mất 3,2%.

Các nhà giao dịch cho rằng sự phục hồi này một phần là do khối lượng giao dịch thấp trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, cùng với thông tin từ một bài đăng trên ông Michael Burry cho biết danh mục đầu tư hiện “tạm thời gần như hoàn toàn ở vị thế mua” (long position).

Chỉ số Dow Jones được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu như International Business Machines (IBM), Salesforce và Sherwin-Williams. Các nhóm ngành trong chỉ số S&P 500 như nguyên vật liệu, năng lượng và bất động sản đều tăng điểm, góp phần nâng đỡ chỉ số chung.

Tuy nhiên, Nvidia dẫn đầu đà giảm của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đi xuống gần 4%. Micron Technology giảm 4,5%, Oracle mất hơn 5%, và Alphabet giảm hơn 2%; ETF State Street Technology Select Sector (XLK) cũng đóng cửa thấp hơn gần 1%.

Trong khi đó, cổ phiếu bán dẫn Ambarella lao dốc hơn 19% sau khi đưa ra dự báo thấp hơn kỳ vọng cho quý hiện tại. Lợi nhuận và doanh thu quý III của công ty này cũng không đạt được dự báo của thị trường.

Ông David Wagner, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, nhận định: “Thị trường đang phân hóa rất mạnh” giữa nhóm cổ phiếu liên quan đến AI và nhóm không liên quan đến AI.

“Thị trường đang điều chỉnh, rõ ràng là do sự sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ, nhóm cổ phiếu bán dẫn và cả sự chững lại trong câu chuyện về AI. Tuy nhiên, hiện tại, tôi không cho rằng đây là nỗi lo ngại về tăng trưởng mà thiên về tâm lý thị trường” – ông nói thêm, đồng thời chỉ ra các yếu tố như thành phần Quốc hội trong năm mới.

Ông Wagner cũng lưu ý rằng, các nhà đầu tư vẫn có một “mối lo ngại lớn” là những bất ổn xoay quanh AI có thể chuyển từ nỗi lo về tâm lý sang nỗi lo về tăng trưởng, “nếu thị trường bắt đầu dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất quá mạnh”.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 cho thấy lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 và tháng 1, khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và có xu hướng tránh các tài sản rủi ro.

Chỉ số PCE tăng 0,3% trong tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ, khớp với dự báo. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với dự báo của Dow Jones.

Tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi Nhà Trắng công bố một loạt thuế quan mới nhắm vào hơn một chục đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào 26/11 nhân dịp Lễ Tạ ơn. Vào ngày 27/11, thị trường cũng sẽ đóng cửa sớm.