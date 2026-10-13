Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều do áp lực từ giá dầu và cổ phiếu chip nhớ

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 12/10, chỉ số S&P 500 giảm 0,06% xuống mức 7.807 điểm, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lại diễn biến tích cực hơn khi tăng 196 điểm (tương đương 0,38%) lên mức 51.851 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của chỉ số gồm 30 cổ phiếu này. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite lại kém khả quan hơn khi giảm 0,44% xuống còn 27.246 điểm.

Nasdaq Composite chịu áp lực do cổ phiếu của Micron Technology sụt giảm 3,9%. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá mức độ cạnh tranh ngày càng tăng từ công ty CXMT của Trung Quốc – đơn vị vừa thông báo đạt được tiến bộ về cấu trúc chip mới. Trái lại, Dow Jones được thúc đẩy bởi mức tăng 2% của cổ phiếu Salesforce sau khi công ty này được Bank of America nâng hạng.

Giá dầu đã tăng sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một "thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng" giữa Nga và Ukraine vào cuối tuần qua. Sau đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Moscow đã vi phạm thỏa thuận này. Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,06% lên mức 93,74 USD/thùng, còn dầu thô Brent tiến thêm 1,84% lên 106,65 USD/thùng.

Ông Trump cũng chia sẻ với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc việc cùng Arab Saudi tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.

Các nhà đầu tư kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III sẽ giúp thị trường chứng khoán vượt qua những biến động tại Trung Đông. Theo các dự báo, kết quả kinh doanh sắp tới được kỳ vọng sẽ rất khả quan.

Ông John Butters từ FactSet nhận định rằng chỉ số S&P 500 dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 29,6% trong quý này. Đây sẽ là quý thứ 4 liên tiếp chỉ số này ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trên 25%, nhờ vào đà phát triển mạnh mẽ của việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Mùa công bố báo cáo tài chính sẽ thực sự sôi động trong tuần này với sự tham gia của các ngân hàng lớn như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và Wells Fargo.

Các dữ liệu quan trọng về lạm phát cũng sẽ được công bố trong tuần này, cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, lần lượt vào ngày 14 và 15/10.

"Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào kết quả lợi nhuận”, ông Tim Holland, Giám đốc đầu tư tại Orion, chia sẻ với CNBC. Ông nói thêm rằng ngay cả khi các số liệu lạm phát tuần này cao hơn dự kiến, thị trường vẫn sẽ coi đó là yếu tố "chưa đủ sức làm chệch hướng" Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cơ quan này được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới, theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch.

"Sẽ có lúc điều gì đó làm đảo lộn đà tăng trưởng của thị trường, nhưng tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất hiện nay chính là việc đầu tư mạnh tay vào cơ sở hạ tầng AI", ông nhận định.

Tuần này đánh dấu cột mốc 4 năm kể từ khi chỉ số S&P 500 bắt đầu chu kỳ tăng giá, sau khi chạm mức thấp nhất là 3.577,03 điểm vào tháng 10/2022. Kể từ đó đến nay, giá trị của chỉ số này đã tăng hơn gấp đôi.