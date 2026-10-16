Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng, Dow Jones bứt phá

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 15/10, với Dow Jones tăng hơn 1%, trong khi dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và AI sang các lĩnh vực khác - Ảnh: AP

Phố Wall hồi phục sau nhịp bán tháo

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10 (rạng sáng ngày 16/10 giờ Việt Nam) trong sắc xanh, khi lực mua xuất hiện trở lại sau những biến động mạnh đầu phiên. Chỉ số S&P 500 tăng 25,12 điểm, tương đương 0,3%, lên 7.744,06 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 556,21 điểm, tương đương 1,1%, lên 52.177,69 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng nhẹ 20,16 điểm, tương đương 0,1%, lên 26.713,03 điểm.

Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 1,4%, lên 2.767,27 điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn tìm kiếm cơ hội ở các nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn.

Một trong những điểm nhấn của phiên giao dịch là sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu công nghệ và những lĩnh vực có tính phòng thủ cao hơn.

Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia giảm 1,8%. Các doanh nghiệp sản xuất máy chủ như Dell Technologies và Hewlett Packard Enterprise tiếp tục chịu áp lực, lần lượt giảm 6,9% và 7,1%. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang xem xét kỹ hơn triển vọng tăng trưởng và khả năng sinh lời của những doanh nghiệp có mức độ gắn kết lớn với làn sóng đầu tư AI.

Sự thận trọng xuất hiện trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang vay nợ để mở rộng hạ tầng phục vụ AI. Những dự án xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể, khiến chi phí vay trở thành yếu tố quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.

Bên cạnh đó, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ cũng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. Sau giai đoạn tăng giá mạnh nhờ kỳ vọng AI, thị trường cần thêm bằng chứng về khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư lớn thành doanh thu và lợi nhuận thực tế.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 0,9%, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn tập trung ở một trong những nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng đầu tư AI.

Ngược lại, nhóm y tế và vật liệu trở thành điểm tựa cho thị trường. Chỉ số ngành y tế thuộc S&P 500 tăng 1,84%, trong khi nhóm vật liệu tăng 1,71%. Cổ phiếu Eli Lilly tăng hơn 3%, UnitedHealth tăng 2,8% và Walmart tăng 1,4%, sau khi nhận được những đánh giá tích cực từ Deutsche Bank.

Sự luân chuyển này cho thấy nhà đầu tư chưa rời bỏ thị trường cổ phiếu, nhưng đang chủ động điều chỉnh danh mục để giảm mức độ phụ thuộc vào những nhóm ngành có định giá cao và biến động mạnh.

Áp lực lạm phát tiếp tục chi phối kỳ vọng lãi suất

Bên cạnh câu chuyện AI, triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với diễn biến Phố Wall.

Dữ liệu công bố ngày 15/10 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong khoảng 4 năm rưỡi. Theo Reuters, chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu lan rộng, không chỉ giới hạn ở năng lượng.

Thông tin này được đưa ra sau số liệu lạm phát tiêu dùng công bố trước đó, làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Kỳ vọng lãi suất cao hơn thường gây bất lợi cho thị trường cổ phiếu thông qua việc làm tăng chi phí vốn và giảm giá trị hiện tại của dòng lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai. Tác động này đặc biệt đáng chú ý đối với các công ty công nghệ được định giá dựa nhiều vào triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ trong phiên nhưng vẫn duy trì gần những mức cao nhất trong nhiều năm. Điều này cho thấy áp lực từ thị trường trái phiếu chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất nâng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên 67%, so với mức 62% ghi nhận ngày trước đó, theo công cụ FedWatch của CME được Reuters dẫn lại.

Ở chiều ngược lại, thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu tương đối tốt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 10/10 tăng nhẹ lên 199.000 đơn, từ mức 198.000 đơn đã điều chỉnh của tuần trước đó. Con số này gần với dự báo 200.000 đơn của giới phân tích, cho thấy thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đột ngột.

Triển vọng vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận doanh nghiệp

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đang trở thành yếu tố quan trọng định hướng dòng tiền trên thị trường Mỹ. Trong bối cảnh định giá cổ phiếu ở mức cao và chi phí vốn có nguy cơ tiếp tục gia tăng, kết quả kinh doanh thực tế sẽ quyết định khả năng duy trì đà tăng của nhiều nhóm cổ phiếu.

Reuters cho biết S&P 500 hiện vẫn tăng khoảng 13% từ đầu năm 2026, phần lớn nhờ đóng góp của các cổ phiếu liên quan đến AI. Tuy nhiên, những phiên điều chỉnh gần đây cho thấy động lực tăng trưởng này đang đối mặt với sự kiểm chứng ngày càng khắt khe từ nhà đầu tư.

Trong phiên 15/10, khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt khoảng 20,7 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 17,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Thanh khoản gia tăng trong bối cảnh các nhóm ngành diễn biến trái chiều phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục đang diễn ra mạnh mẽ.

Kết phiên, tám trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm. Chỉ số này ghi nhận 24 cổ phiếu lập đỉnh mới trong phiên và không có cổ phiếu nào chạm đáy mới. Tuy nhiên, trên Nasdaq, số cổ phiếu lập đáy mới lên tới 393 mã, vượt xa 61 mã lập đỉnh mới, cho thấy sự phân hóa vẫn rất lớn bên dưới bề mặt các chỉ số.

Nhìn chung, phiên 15/10 cho thấy chứng khoán Mỹ vẫn có khả năng phục hồi nhờ kết quả kinh doanh và sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành. Dù vậy, áp lực lạm phát, kỳ vọng lãi suất và những nghi ngại về hiệu quả đầu tư AI tiếp tục là các biến số có thể khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian tới.