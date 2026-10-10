Chứng khoán Mỹ đảo chiều bất ngờ, giá dầu ở ngưỡng cao

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Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Sáu (9/10) khi cổ phiếu công nghệ lên điểm mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nasdaq tăng 0,64% lên 27.366,17 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,59% lên 7.811,54 điểm còn chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 423,31 điểm tương đương 0,83% lên 51.654,95 điểm.

Cổ phiếu SpaceX tăng 1% sau khi công ty hàng không vũ trụ và vệ tinh do Elon Musk lãnh đạo công bố thỏa thuận mua lại danh mục băng tần vô tuyến phủ sóng toàn quốc. Ngược lại, cổ phiếu AT&T, Verizon và T-Mobile đồng loạt giảm khi giới đầu tư lo ngại thỏa thuận này có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường.

Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp công nghệ khác tăng điểm theo SpaceX. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp phần mềm ví như Palo Alto Networks tăng 5%, cổ phiếu CrowdStrike và Palantir Technologies tăng lần lượt 4% và 5%. Cổ phiếu Microsoft tăng 2%.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp nhóm ngành y tế đồng thời lên điểm. Cổ phiếu hãng sản xuất vaccine Moderna tăng bởi những lạc quan liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine ung thư toàn quốc.

Tuần tới, thị trường chứng khoán Mỹ chính thức bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh. Nhiều ngân hàng sẽ công bố về tình hình hoạt động kinh doanh quý vừa qua, ngoài ra có nhiều doanh nghiệp trong nhóm ngành y tế như Johnson & Johnson và United Health. Hai ngân hàng sẽ khởi động mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 của Mỹ bao gồm Wells Fargo và Citigroup.

CUNG DẦU CẢI THIỆN

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giảm khi mà căng thẳng nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, nhiều diễn biến khác cũng cho thấy căng thẳng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tạm thời lắng dịu.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 19 cent lên 104,47USD/thùng. Còn trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 36 cent lên 91,85USD/thùng.

Theo Reuters đưa tin, nguồn cung năng lượng từ Trung Quốc dự kiến cũng sẽ tăng trở lại sau khoảng thời gian gián đoạn do nước này nghỉ lễ kéo dài.

Chuyên gia phân tích thị trường tại tổ chức PVM Oil Associates, ông Tamas Varga, phân tích khi nguồn cung từ Trung Quốc tăng lên đồng thời các cam kết mà Tổng thống Trump có được sẽ giải quyết phần nào tình trạng thiếu năng lượng trên nhiều nền kinh tế toàn cầu.

Trong tuần qua, giá năng lượng trên các thị trường toàn cầu có nhiều biến động khi mà xuất hiện nhiều rủi ro liên quan đến tình hình vùng Vịnh cũng như eo biển Hormuz. Ước tính khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua khu vực này.

Vào ngày thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Mỹ đang có các cuộc đối thoại tích cực với Iran và rằng Mỹ sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3/11.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cùng ngày đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất của Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

Cuộc chiến tại Iran và xung đột giữa Nga với Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu hàng không và đặc biệt là dầu diesel.

Thị trường dầu mỏ còn phải đối mặt với tác động của bão Isaias tại vịnh Mexico. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ, tính đến ngày thứ Năm, các nhà sản xuất đã tạm ngừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại tại khu vực này.