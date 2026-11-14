Chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm mạnh nhất trong 3 tháng bất chấp bê bối tại Nvidia

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 13/11, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 0,91% xuống còn 25.136 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 mất 0,4%, đóng cửa với 7.562 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức tăng nhẹ 50 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 52.348 điểm.

Dù trải qua giai đoạn biến động mạnh gần đây, các chỉ số chính vẫn ghi nhận sắc xanh xét theo tuần. Cụ thể, Nasdaq Composite tăng 2,3%, S&P 500 tăng 2,5% và Dow tăng 2,1%. Cả ba chỉ số này đều đạt kết quả hàng tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 8/2026.

Ban đầu, thị trường chứng khoán đã bật tăng sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 cho thấy mức tăng 0,3% so với tháng trước. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự báo chỉ số PPI tổng thể sẽ tăng 0,4%. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy giá sản xuất đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục gây áp lực lên thị trường chung. Trong phiên cuối tuần, cổ phiếu này giảm 2%, nối tiếp đà sụt giảm hơn 4% từ phiên trước đó. Áp lực này xuất hiện sau sự ra đi của ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm cựu CEO đang vướng vào bê bối.

Vào thứ 13/11, HSBC đã hạ xếp hạng cổ phiếu Nvidia xuống mức "nắm giữ" (hold), với nhận định rằng cổ phiếu này sẽ còn ảm đạm cho đến khi công ty đưa ra kế hoạch kế nhiệm chính thức.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính của Nvidia - người đã gắn bó với công ty hơn một thập kỷ - sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền. Hội đồng Quản trị công ty hiện đang tìm kiếm ứng viên thay thế ông Huang ở vị trí CEO chính thức, thông qua cả các nguồn nhân sự nội bộ lẫn bên ngoài.

Ông Thomas Martin, chuyên gia tại Globalt Investments, cho rằng quá trình tìm kiếm CEO mới sẽ "mất rất nhiều thời gian" và càng làm gia tăng sự bất ổn đối với Nvidia.

"Điều gì sẽ xảy ra với các thỏa thuận tài chính đó? Liệu các thỏa thuận này sẽ giảm bớt trong tương lai, hay sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn?" vị quản lý danh mục đầu tư cấp cao này chia sẻ với CNBC. "Mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng sẽ ra sao? Mọi thứ vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì."

Các nhà phân tích chia sẻ với CNBC rằng việc ông Huang rời đi có thể châm ngòi cho một đợt điều chỉnh giảm 20% đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên, ông Ross Mayfield từ công ty Baird cho rằng phần lớn tác động tiêu cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, dù ông vẫn dự báo thị trường sẽ còn biến động trong thời gian tới. Rộng hơn, ông kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chuyển hướng sang những lĩnh vực không liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp các diễn biến mới nhất liên quan đến Nvidia.

“Ngay cả trước khi những thông tin này lộ diện, và trước cả cuộc bầu cử, các cổ phiếu ngành chip đã chịu nhiều áp lực. Thị trường vốn đã lo ngại về kịch bản ‘làn sóng xanh’ - tức là khả năng Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát toàn diện - cũng như lo ngại về hiệu quả đầu tư (ROI) từ các khoản chi tiêu vốn khổng lồ này”, chiến lược gia đầu tư nhận định. “Những sự kiện vừa qua không thực sự làm thay đổi xu hướng chung của thị trường".