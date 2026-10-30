Chứng khoán Mỹ chịu sức ép lớn khi cổ phiếu Alphabet lao dốc hơn 12%

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch 29/10 tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,4% xuống 26.184,73 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 0,3% xuống 7.720,39 điểm, và chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,3% xuống 52.342,56 điểm.

Trái ngược với Mỹ, sắc xanh bao trùm các thị trường lớn tại châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 1,3% lên 26.039,68 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1,1% lên 7.970,00 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) cũng tiến 0,3% lên 10.722,07 điểm.

Làn sóng bán tháo trên Phố Wall bị kích hoạt bởi đà lao dốc hơn 12% của cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ Google). Chốt phiên, mã này mất 12,29% xuống 282,32 USD/cổ phiếu, "thổi bay" khoảng 480 tỷ USD vốn hóa thị trường của ông lớn công nghệ.

Giới đầu tư phản ứng tiêu cực trước doanh thu quảng cáo đáng thất vọng của công ty, cùng kế hoạch tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm tới.

Các nhà phân tích đánh giá thị trường đang mất kiên nhẫn và khao khát những bằng chứng rõ ràng cho thấy các khoản đầu tư AI khổng lồ sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế.

Tâm lý Phố Wall cũng chịu thêm sức ép khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng lên 3,6% trong tháng 9, làm lu mờ dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III đầy khả quan.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu được nâng đỡ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%. Ngân hàng trung ương này nhấn mạnh lạm phát lõi vẫn trong tầm kiểm soát dù chi phí năng lượng đã đẩy lạm phát toàn phần lên mức 3,8%. Cùng ngày, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã gây bất ngờ khi thông báo sẽ từ chức sớm vào tháng 2/2027.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số VN - Index giảm 11,04 điểm (0,62%) xuống 1.755,61 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,25 điểm (1,25%) xuống 256,61 điểm.