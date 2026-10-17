Chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán tháo, Nasdaq giảm sâu

Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn bị bán tháo, kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/10

Nasdaq mất hơn 2%, S&P 500 giảm sâu

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 16/10 (giờ Mỹ) trong sắc đỏ, khi áp lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và các doanh nghiệp bán dẫn. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng sau giai đoạn thị trường được hỗ trợ mạnh bởi kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo.

Các chỉ số S&P 500 giảm 84,62 điểm, tương đương 1,1%, xuống 7.659,44 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 572,99 điểm, tương đương 2,1%, còn 26.140,03 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average giảm 175,28 điểm, tương đương 0,3%, xuống 52.002,41 điểm.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, cũng giảm 45,90 điểm, tương đương 1,7%, xuống 2.721,37 điểm. Như vậy, áp lực bán không chỉ giới hạn ở các tập đoàn công nghệ lớn mà còn lan sang nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Diễn biến này phản ánh sự suy yếu của động lực tăng trưởng từng đưa thị trường lên gần các mức đỉnh lịch sử, đồng thời cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng của những cổ phiếu có định giá cao.

Thị trường chịu sức ép đáng kể từ đà giảm của các cổ phiếu liên quan đến AI, trong đó có CoreWeave và Broadcom. Những lo ngại về quy mô đầu tư hạ tầng AI, khả năng sinh lời và nguồn vốn cần thiết để duy trì tốc độ mở rộng đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng của Phố Wall.

Tại nhóm bán dẫn, Micron Technology giảm 5,6%, trong khi Intel mất 5,8%. Đây là những mức giảm đáng kể trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm hơn với triển vọng tăng trưởng của ngành chip và nhu cầu đầu tư công nghệ.

Trong những quý gần đây, kỳ vọng về AI đã trở thành một trong những động lực quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ. Các doanh nghiệp phát triển chip, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán được hưởng lợi từ dự báo nhu cầu tăng mạnh khi các tập đoàn công nghệ đẩy nhanh đầu tư.

Tuy nhiên, quy mô vốn đầu tư ngày càng lớn cũng làm dấy lên câu hỏi về thời gian cần thiết để chuyển hóa chi phí thành doanh thu và lợi nhuận. Khi thị trường đã phản ánh phần đáng kể triển vọng tăng trưởng vào giá cổ phiếu, chỉ những dấu hiệu cho thấy hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời.

Diễn biến phiên 16/10 cho thấy nhà đầu tư không còn chỉ tập trung vào tiềm năng dài hạn của AI, mà ngày càng chú ý đến khả năng sinh lời, chi phí huy động vốn và mức định giá của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị công nghệ.

Đây cũng là yếu tố khiến Nasdaq chịu sức ép lớn hơn Dow Jones. Chỉ số Nasdaq có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao hơn, do đó nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong kỳ vọng tăng trưởng và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Giá dầu và lãi suất gia tăng áp lực

Bên cạnh nhóm công nghệ, giá dầu tăng cũng tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường. Theo Reuters, đà đi lên của giá năng lượng khiến nhà đầu tư lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, qua đó làm phức tạp triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã làm gia tăng những lo ngại về khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng. Chi phí vốn cao gây bất lợi cho các doanh nghiệp cần huy động nguồn tài chính lớn để mở rộng hoạt động, đặc biệt là những công ty đầu tư mạnh vào hạ tầng AI.

Đối với thị trường chứng khoán, lãi suất cao tạo sức ép theo hai hướng. Thứ nhất, chi phí vay vốn tăng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Thứ hai, tỷ lệ chiết khấu cao hơn làm giảm giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai, qua đó gây áp lực lên định giá cổ phiếu tăng trưởng.

Sự kết hợp giữa giá dầu tăng, kỳ vọng lãi suất kém thuận lợi và những hoài nghi về hiệu quả đầu tư AI đang khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin kinh tế và kết quả kinh doanh.

Dù vậy, mức giảm không đồng đều giữa các chỉ số cho thấy áp lực bán vẫn tập trung nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Dow Jones giảm nhẹ hơn Nasdaq, phản ánh sự khác biệt về cơ cấu ngành và mức độ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng trưởng công nghệ.

Nasdaq giảm 4,5% trong tuần

Tính chung cả tuần giao dịch, Nasdaq Composite giảm 1.226,14 điểm, tương đương 4,5%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong các chỉ số chủ chốt của Mỹ, cho thấy nhóm cổ phiếu công nghệ đang chịu sức ép điều chỉnh đáng kể.

S&P 500 giảm 152,10 điểm, tương đương 1,9%, trong khi Russell 2000 mất 85,61 điểm, tương đương 3%. Trái lại, Dow Jones vẫn tăng 347,46 điểm, tương đương 0,7%, nhờ mức giảm trong phiên cuối tuần không đủ xóa bỏ thành quả tích lũy trước đó.

Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng thận trọng hơn với các nhóm cổ phiếu nhạy cảm trước biến động lãi suất và kỳ vọng tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh quý III sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá liệu lợi nhuận thực tế có đủ sức hỗ trợ mặt bằng định giá hiện tại hay không.

Theo Reuters, trong tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi mùa công bố kết quả kinh doanh cùng những tín hiệu liên quan đến triển vọng đầu tư AI. Khả năng duy trì lợi nhuận, chi phí vốn và mức độ hiệu quả của các khoản đầu tư công nghệ được dự báo sẽ tiếp tục chi phối diễn biến cổ phiếu.

Dù điều chỉnh trong tuần, các chỉ số chủ chốt của Mỹ vẫn duy trì mức tăng từ đầu năm 2026. Nasdaq tăng 12,5%, S&P 500 tăng 11,9% và Dow Jones tăng 8,2%. Những con số này cho thấy đợt bán tháo gần đây diễn ra sau một giai đoạn tăng trưởng đáng kể, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng thị trường duy trì đà đi lên khi các yếu tố hỗ trợ trở nên kém thuận lợi.

Phiên giao dịch ngày 16/10 vì vậy không chỉ phản ánh áp lực bán trong ngắn hạn, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhà đầu tư đánh giá triển vọng AI. Trong thời gian tới, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh khi giới đầu tư cân nhắc giữa tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công nghệ, rủi ro lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao.