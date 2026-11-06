Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ sau đề xuất tạm dừng xây trung tâm dữ liệu

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 5/11, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 5,52%, đóng cửa ở mức 24.315 điểm và rơi vào vùng điều chỉnh, với mức giảm hơn 10% so với đỉnh kỷ lục thiết lập vào tháng trước. Chỉ số S&P 500 giảm 4,36%, kết thúc phiên ở mức 7.354 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 1.833 điểm, tương đương 3,44%, xuống còn 51.523 điểm.

Dow Jones đã xóa sạch thành quả đạt được từ đợt tăng sau bầu cử hôm 4/11. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các công ty vốn hóa nhỏ, giảm 4,45% và cũng rơi vào vùng điều chỉnh.

Các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các công ty trong ngành sản xuất chip và trung tâm dữ liệu, đã sụt giảm phiên thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, cùng với chiến thắng trong các cuộc đua giành ghế thống đốc quan trọng, có thể làm chậm tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bang Vermont đã kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tối 4/11, ông Sanders viết: "Người dân Mỹ không muốn các ông trùm công nghệ lớn (Big Tech) hủy hoại môi trường, tước đi cơ hội việc làm và đe dọa tương lai của nhân loại".

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip như Broadcom và Nvidia lần lượt giảm 10% và 9% trong phiên 6/11, trong khi cổ phiếu phần mềm Oracle giảm gần 7%. Một cổ phiếu ngành chip khác là Qualcomm, dù công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm 9% do triển vọng lợi nhuận yếu hơn dự kiến. iShares Semiconductor ETF (SOXX) giảm hơn 12%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020.

Cổ phiếu của các công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) cũng sụt giảm, trong đó CoreWeave mất gần 10% giá trị. Cổ phiếu của Nebius và Iren lần lượt giảm khoảng 15% và gần 17%, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về những phản ứng tiêu cực đối với ngành này sau kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang.

Ông Tim Holland, Giám đốc đầu tư tại Orion, cho biết các nhà đầu tư đang “tạm đứng ngoài cuộc cho đến khi hiểu rõ hơn về tác động của cuộc bầu cử giữa kỳ đối với chu kỳ chi phí tài sản cố định (capex) cho AI - yếu tố thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ nhất trong khoảng ba năm qua”. Ông nói thêm: “Vấn đề nằm ở thái độ và định hướng từ Đảng đã giành thắng lợi vang dội, cả ở cấp liên bang lẫn cấp tiểu bang”.

Áp lực bán ra vào 5/11 mạnh đến mức lan rộng sang các phân khúc khác của thị trường. Cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp Caterpillar giảm 6%, trong khi cổ phiếu tài chính JPMorgan giảm 4%. Các mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ như Boeing và hãng đồ thể thao khổng lồ Nike đều mất 2%.

Ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại Truist Wealth, nhận định: “Khác với hôm qua, đợt bán tháo trong lĩnh vực công nghệ hiện đã lan rộng ra toàn thị trường. Sức căng trên thị trường đang ngày càng lớn”.

Toàn bộ 11 nhóm ngành trong S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ.