Chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm tín hiệu về xu hướng tiếp theo của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 23 điểm, hay 0,32%, chốt phiên ở mức 7.376,86 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 264 điểm, hay 1,1%, lên 24.579,43 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 237 điểm, hay 0,46%, xuống còn 51.285,73 điểm.

Đà tăng phiên này lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành công nghệ, trong đó chỉ số bán dẫn tăng 4,2%. Cổ phiếu của Nvidia tăng 2,8%, Advanced Micro Devices tăng 11% và Sandisk hồi phục gần 4%. Giá cổ phiếu trong ngành mở cửa ở mức cao và duy trì được phần lớn đà tăng cho đến cuối phiên.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, Phố Wall chịu áp lực giảm điểm do đà tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Tâm lý thị trường trước và ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đã hỗ trợ đà phục hồi của thị trường chứng khoán trong 2 phiên liên tiếp sau đó.

Thị trường lại quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11, chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn sau kết quả kinh doanh kém khả quan của Qualcomm. Những lo ngại rằng Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thể làm chậm đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng kéo thị trường đi xuống.

Tuy nhiên, sự phục hồi trên diện rộng trong phiên 6/11 cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào làn sóng phát triển AI – động lực đã đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh lịch sử trong năm nay, bất chấp sự rung lắc bắt đầu từ đợt tăng lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Mỹ vào tháng 8 và những biến động thị trường trong tháng qua.

Giám đốc Đầu tư Keith Lerner của công ty Truist Advisory Services ở Atlanta nhận định AI vẫn là chủ đề chi phối thị trường giá lên hiện tại và ông vẫn đánh giá tích cực đối với nhóm ngành công nghệ.

Ông Lerner chia sẻ thêm rằng ông coi đợt bán tháo trong tuần này — điều đã đẩy Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh khi giảm 10% so với đỉnh lịch sử ghi nhận một tháng trước — nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội mua vào dài hạn cho nhiều nhà đầu tư. Tính chung cả tuần, Nasdaq giảm 3,4%, S&P 500 giảm 2,7% và Dow Jones giảm 0,9%.

Tương tự, chiến lược gia trưởng về tài sản rủi ro Adam Turnquist của công ty LPL Financial tại Charlotte, Bắc Carolina, so sánh rằng AI đã nhiều lần bị đặt lên bàn cân trong chu kỳ này nhưng đều cho thấy sức bền. Đánh giá kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, vốn là yếu tố đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh đối với cổ phiếu AI, ông Turnquist cho rằng thị trường tuần này chỉ đang xuất hiện phản ứng mang tính nhất thời.

Bên cạnh đó, lực nâng đỡ chứng khoán Mỹ trong suốt tuần qua còn đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu giảm nhẹ trong phiên 6/1 và ghi nhận mức giảm tương đối sâu trong tuần này, qua đó tiếp thêm tâm lý tích cực cho các tài sản rủi ro. Chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 giảm 12% trong tuần, đánh dấu mức hiệu suất tệ nhất kể từ tháng 4/2025.

Dù thị trường biến động, ông Turnquist cho rằng tín hiệu khả quan đối với tiến trình phát triển AI nằm ở diễn biến giá đồng — nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ. Ông nhấn mạnh giá đồng kỳ hạn hiện vẫn duy trì trên đường trung bình động 200 ngày và cao hơn mức đáy ghi nhận hồi tháng 9.

Chuyên gia này cho rằng nếu nhu cầu đối với AI thực sự giảm xuống, giá đồng lẽ ra đã phải bắt đầu suy yếu. Mặc dù giá đồng không phải là thước đo hoàn hảo, nhưng ông xem đây là một chỉ dấu thực tế đáng tin cậy để kiểm chứng thị trường.