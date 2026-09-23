Chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45% lên 27.244,28 điểm, đánh dấu phiên đóng cửa ở mức cao kỷ lục thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, đóng cửa ở mức 7.764,64 điểm, thấp hơn khoảng 0,5% so với mức đóng cửa kỷ lục đạt được vào ngày 13/8. Chỉ số Dow Jones giảm 0,36% xuống 51.863,69 điểm.

Các cổ phiếu ngành chip tiếp tục đà tăng gần đây, trong khi cổ phiếu của các công ty phần mềm hướng tới người tiêu dùng lại sụt giảm. Nhà đầu tư tập trung vào sự đón nhận tích cực đối với trợ lý AI của Meta Platforms, công cụ vừa ra mắt trong tháng này với khả năng gửi email và thực hiện giao dịch thay cho người dùng. Giá cổ phiếu của Micron tăng 5% và Sandisk tăng gần 7%.

Trong khi đó, giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng ông có thể huỷ diệt Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào ngày 24/9, với nhận định thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước có thể được gia hạn và các cuộc đàm phán có khả năng sẽ đề cập đến vấn đề quản lý AI.

Về chính sách lãi suất của Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins, cho biết bà ủng hộ đợt tăng lãi suất vào tuần trước do những lo ngại về rủi ro lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nhận định rằng khuôn khổ kiểm soát lãi suất ngắn hạn của Fed đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ các thị trường tài chính.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, các nhà giao dịch nhận thấy có 53% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 tới.

Tại thị trường trong nước, chiều 22/9, chỉ số VN-Index tăng 17,26 điểm (0,96%) lên 1.816,93 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,55 điểm (0,93%) lên 276,93 điểm.