Chứng khoán Mỹ chao đảo vì Nvidia

Kết phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, tương đương 26,98 điểm, xuống 7.592,40 điểm. Dow Jones mất 189,40 điểm, tương đương 0,4%, còn 52.297,09 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,4%, tương đương 100,10 điểm, xuống 25.366,09 điểm.

Đáng chú ý, Nasdaq từng giảm tới 1,6% trong đầu phiên, còn S&P 500 có thời điểm mất gần 1%.

Tâm điểm thị trường là Nvidia khi cổ phiếu này có lúc lao dốc 14% sau thông tin nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang từ chức. Trước đó, HĐQT Nvidia đã công bố cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa ông Huang với một phụ nữ bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Tập đoàn bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO lâm thời. Sự ra đi của ông Huang đặt ra câu hỏi về khả năng Nvidia duy trì vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp AI khi thiếu vắng nhân vật có vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và thúc đẩy làn sóng đầu tư vào công nghệ này.

Dù vậy, cổ phiếu Nvidia đã thu hẹp đáng kể mức giảm, chốt phiên chỉ mất 4,3%, nhờ hoạt động kinh doanh chip AI vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Diễn biến trái chiều xuất hiện ở các doanh nghiệp bán dẫn khác. Broadcom tăng 5,5%, Advanced Micro Devices (AMD) tăng 5,9%, trong khi Micron Technology giảm 1,6% và CoreWeave mất 6,9%.

Sự phục hồi của các đối thủ Nvidia cho thấy nhà đầu tư có thể đang kỳ vọng thị trường AI tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội cho nhiều doanh nghiệp thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng 3,3%, lên 95,82 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố không còn quan tâm đến một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến sự.

Lo ngại giá năng lượng tăng trở lại khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 5,12%, từ mức 4,98% cuối phiên thứ Ba. Lợi suất tăng làm chi phí vay vốn đắt đỏ hơn, gây thêm áp lực lên doanh nghiệp, thị trường nhà ở và các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Ở một diễn biến khác, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ trong tuần qua, nhưng vẫn ở mức tương đối thấp so với lịch sử.