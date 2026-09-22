Chứng khoán Mỹ bứt phá nhờ loạt thông tin tốt

Kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 1,49% lên 7.764,22 điểm, Nasdaq tăng 2,26% lên 27.122,09 điểm, còn Dow Jones tăng 0,72% lên 52.053,88 điểm.

Đà tăng Phố Wall được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến AI. Nổi bật, Advanced Micro Devices (AMD) lần đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD, trong khi Intel và Arm Holdings cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cổ phiếu Meta tăng vọt sau khi được nâng giá mục tiêu, phản ánh kỳ vọng tích cực vào các sản phẩm AI mới.

Động lực quan trọng khác đến từ thị trường trái phiếu, khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 5%, trong bối cảnh giá dầu Brent lùi về quanh 100 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần. Diễn biến này giúp giảm áp lực chi phí vốn, từ đó hỗ trợ thị trường cổ phiếu.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện nhờ kỳ vọng căng thẳng Trung Đông có thể hạ nhiệt, khi xuất hiện tín hiệu về khả năng đối thoại giữa Mỹ và Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ.

Bất chấp đà tăng, thị trường vẫn thận trọng với triển vọng chính sách tiền tệ. Sau khi FED nâng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm, giới đầu tư hiện đánh giá khoảng 50% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trong tháng tới.

Một số yếu tố khác cũng góp phần hỗ trợ thị trường, bao gồm đà tăng của Bitcoin lên mức cao nhất hơn 7 tháng, kéo theo cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền số. Ngoài ra, các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại và địa chính trị cũng giúp củng cố khẩu vị rủi ro.

Nhìn chung, thị trường đang cho thấy sự nhạy cảm cao với các biến số lớn như lãi suất, giá dầu và dòng tiền vào lĩnh vực AI, khiến diễn biến ngắn hạn tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các yếu tố vĩ mô và địa chính trị.