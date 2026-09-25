Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên 24/9. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu tiến triển rõ ràng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông cũng tác động đến tâm lý thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,02%, xuống 7.704,13 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,01%, lên 26.939,37 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 0,31%, xuống 51.349,98 điểm.

Giá dầu Brent tăng hơn 3%, lên gần 107 USD/thùng. Điều này làm dấy lên trở lại lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản U.S. Bank Wealth Management, cho rằng diễn biến của giá dầu càng củng cố quan điểm thị trường chỉ đang chịu tác động từ một yếu tố xúc tác chính. Ông cho biết mọi thứ hiện xoay quanh dầu mỏ và lạm phát, cùng tác động tới lãi suất.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Đà tăng này cũng phản ánh số liệu kinh tế Mỹ vững chắc và kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đặt cược xác suất khoảng 70% cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10. Kỳ vọng này đã đẩy lãi suất vay thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm tại Mỹ lên trên 7%, gây bất lợi cho người tiêu dùng đang muốn mua nhà.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, thành viên có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), mới đây cho biết việc Fed có thể cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm là điều hợp lý.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 24/9, chỉ số VN - Index giảm 26,56 (1,47%) xuống 1.775,09 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,68 (1,33%) xuống 272,77 điểm.