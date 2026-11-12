Chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ đà phục hồi của cổ phiếu AI

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/11, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,60% lên mức 25.466 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1,31%, đóng cửa với 7.619 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 254,60 điểm, tương đương 0,49%, đóng cửa ở mức 52.486 điểm.

Cổ phiếu của CoreWeave – công ty cung cấp hạ tầng đám mây (neocloud) – đã tăng gần 25% sau khi công bố doanh thu quý III vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. CoreWeave cũng nâng dự báo về thu nhập hoạt động và doanh thu năm 2026.

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tăng 2,9% sau khi sụt giảm gần 10% vào đầu tuần, thời điểm CEO Jensen Huang xác nhận ông có quan hệ tình ái với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Sự sụt giảm của Nvidia đã gây áp lực lên thị trường chung vào phiên trước đó, khiến các chỉ số chính kết thúc phiên trong sắc đỏ.

Công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết trong hồ sơ cập nhật gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) rằng họ sẽ chào bán 825 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới. Đợt IPO này có thể định giá công ty 5 năm tuổi này lên tới 1.400 tỷ USD.

Ông Ross Mayfield, Chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, chia sẻ với CNBC: “Sự lạc quan từ kết quả kinh doanh của CoreWeave và nhu cầu đối với đợt IPO của Anthropic đang hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái.

Thị trường đang tiếp tục điều chỉnh sau đợt sụt giảm quá đà vào tuần trước; vị thế đầu tư hiện tại đã trở nên cân bằng hơn, tạo động lực tích cực, cùng với đó là định giá và triển vọng lợi nhuận hấp dẫn trong ngắn hạn đối với nhiều cổ phiếu ngành AI”.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đã bày tỏ lo ngại về số liệu CPI mới đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “PBS NewsHour”, ông Goolsbee nhận định: “Đây lại là một báo cáo đáng lo ngại – thậm chí là gây bất an”. Theo công cụ FedWatch của CME Group, kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới đã tăng lên khoảng 90% sau khi Bộ Lao động công bố dữ liệu.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư (CIO) mảng thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock, nhận định: “Bất chấp một số yếu tố không chắc chắn về mặt kỹ thuật, mức lạm phát cao hơn mong muốn khiến Fed vẫn chưa thể hài lòng, khi tiến trình kiềm chế lạm phát vẫn còn mờ nhạt.

Do đó, việc tăng lãi suất điều hành (Fed Funds rate) vào tháng 12 là kịch bản cơ sở mà cả chúng tôi lẫn thị trường đều dự báo. Vấn đề hiện nay chỉ là mức tăng cụ thể sẽ là bao nhiêu”.

Những bình luận từ Thống đốc Fed Christopher Waller tại một hội nghị của Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) ở London hôm 10/11 cũng khiến các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng cao hơn cho một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.