Chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ cổ phiếu AI hồi mạnh, giá dầu đi lên sau tuyên bố của Iran

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô cũng tăng trở lại sau khi Iran khẳng định sẽ không bao giờ cho phép vật liệu hạt nhân được làm giàu bị chuyển khỏi nước này.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 1,6%, đạt 25.466,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,31%, đạt 7.619,38 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 254,6 điểm, tương đương tăng 0,49%, đạt 52.486,49 điểm.

Cổ phiếu của công ty điện toán đám mây CoreWeave tăng gần 25% sau khi công ty công bố doanh thu quý 3/2026 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà đầu tư cũng phấn khởi vì CoreWeave còn nâng dự báo về thu nhập hoạt động và doanh thu cho cả năm 2026.

Cổ phiếu Nvidia tăng 2,9% sau khi sụt giảm gần 10% trong hai phiên đầu tuần, sau khi CEO Jensen Huang vào cuối tuần trước xác nhận ông có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Sự sụt giảm của Nvidia đã gây áp lực lên thị trường chung vào hôm thứ Ba, khiến các chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong một diễn biến khác, Anthropic cho biết trong hồ sơ cập nhật gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào hôm thứ Ba rằng công ty AI này sẽ chào bán 825 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra vào tuần tới. Đợt IPO này có thể định giá công ty 5 năm tuổi này lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại công ty Baird Private Wealth Management, chia sẻ với hãng tin CNBC: “Tâm lý tích cực từ kết quả kinh doanh của CoreWeave và nhu cầu đối với đợt IPO của Anthropic đang hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái. Thị trường đang tiếp tục điều chỉnh sau đợt sụt giảm quá đà vào tuần trước, với vị thế đầu tư hiện tại đã trở nên ổn định hơn, tạo động lực thúc đẩy, cùng với đó là câu chuyện về định giá và lợi nhuận hấp dẫn trong ngắn hạn đối với nhiều cổ phiếu ngành AI”.

Việc thị trường sụt điểm trong phiên ngày thứ Ba cũng do dữ liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự kiến làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo của giới phân tích là tăng 0,3%.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đã bày tỏ lo ngại về số liệu CPI mới nhất này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài PBS hôm thứ Ba, ông Goolsbee nhận định: “Đây lại là một báo cáo đáng lo ngại, thậm chí là gây bất an.”

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới đã tăng lên khoảng 90% sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu trên. Cùng với đó, thị trường đặt cược khả năng khoảng 10% Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tới.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư (CIO) mảng thu nhập cố định toàn cầu tại công ty quản lý tài sản BlackRock, viết trong một báo cáo: “Bất chấp một số yếu tố không chắc chắn về mặt kỹ thuật, mức lạm phát cao hơn mong đợi sẽ khiến Fed chưa thể hài lòng, vì tiến trình kiểm soát lạm phát vẫn còn mờ nhạt. Do đó, việc Fed tăng lãi suất điều hành trong tháng 12 là kịch bản cơ sở mà cả chúng tôi và thị trường đều dự báo. Vấn đề hiện nay thiên về việc mức tăng sẽ là bao nhiêu”.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thị trường đóng cửa phiên chính thức ngày thứ Tư, cổ phiếu Nvidia lại sụt mạnh, có lúc giảm hơn 9%, sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết Nvidia có thể đang cân nhắc loại bỏ ông Huang khỏi ghế CEO.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,27 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%, đóng cửa ở mức 92,76 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,49 USD/thùng, tương đương tăng 0,57%, còn 86,53 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng trong phiên ngày thứ Ba, sau khi giới chức Mỹ bác bỏ khả năng tiếp tục tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình vào ngày thứ Tư, quan chức an ninh cấp cao của Iran, ông Mohsen Rezaei, đưa ra quan điểm cứng rắn. Ông tuyên bố rằng Iran sẽ không để dù chỉ một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi đất nước, đồng thời cảnh báo sẽ có những hậu quả nếu Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào nước này.

"Giá dầu đang được hỗ trợ bởi những tia hy vọng dần suy yếu về một sự hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai gần”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định.

Sản lượng dầu thô của liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã tăng mạnh trong tháng 10, dẫn đầu là mức tăng mạnh từ Saudi Arabia, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ sớm được cải thiện.

Dữ liệu từ Viện Chính sách cận Đông Washington cho thấy 37 tàu đã bị tấn công khi đi qua tuyến đường này trong tháng 10, con số cao nhất trong một tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2.

"Điều này chứng tỏ rằng các rủi ro trong hoạt động vận tải không hề biến mất chỉ vì các tín hiệu ngoại giao trở nên tích cực hơn. Quan trọng hơn, ngay cả khi một thỏa thuận chính trị đạt được, hoạt động vận tải biển cũng khó có thể trở lại bình thường ngay lập tức”, ông Simon-Peter Massabni, giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty XS.com, nhận xét.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm tương ứng khoảng 21% và 17% kể từ đầu tháng tới nay, nhờ kỳ vọng về việc cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ sớm kết thúc.

"Ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, việc gia tăng lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn phụ thuộc vào công tác rà phá thủy lôi, chi phí bảo hiểm, cũng như việc liệu các chủ tàu có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không”, bộ phận nghiên cứu thị trường dầu khí của công ty LSEG nhận định.