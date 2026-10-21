Chứng khoán Mỹ bật tăng, giá dầu vẫn trên 110USD/thùng

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Phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/10), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ hàng loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tích cực.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 529,85 điểm tương đương 1,02% lên 52.495,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,28% đóng cửa tại mốc 7.712,57 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,02% xuống 26.424,82 điểm.

Cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp và an toàn như 3M tăng điểm mạnh hơn 5% kéo theo chỉ số Dow Jones tăng điểm. Cổ phiếu doanh nghiệp hàng không và quốc phòng Northrop Grumman tăng hơn 4% sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh cao vượt kỳ vọng.

Dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia thị trường, tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu tác động bởi những băn khoăn liên quan đến tính bền vững của các ngành nghề liên quan đến AI trong bối cảnh nỗi lo về nợ và nhu cầu gia tăng.

Trong phiên giao dịch, tâm lý nhà đầu tư cũng chịu ảnh hưởng sau khi cổ phiếu doanh nghiệp AI của Hàn Quốc Elice sụt giảm hơn 30% ngay khi chào sàn (IPO). Thị trường chứng khoán phần lớn các nước châu Á – Thái Bình Dương giảm trong phiên ngày thứ Ba.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã dần phục hồi trong phiên giao dịch. Western Digital tăng hơn 3%, trong khi Seagate Technology tăng hơn 2%. Cổ phiếu CoreWeave và Marvell Technology cùng tăng hơn 1%.

Trước đó, chốt phiên ngày thứ Hai, chỉ số S&P 500 tăng điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng hơn 1%. Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, khi lo ngại về việc các doanh nghiệp vay nợ quá mức để đầu tư mở rộng hạ tầng AI ngày càng gia tăng.

“Trong phần lớn thời gian của năm nay, thị trường vẫn chấp nhận mặt bằng lãi suất cao hơn bởi triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là câu chuyện AI, đủ mạnh để biện minh cho điều đó. Tuy nhiên, tuần trước, mối quan hệ này bắt đầu chịu thử thách”, ông Jake Behan, Giám đốc thị trường vốn tại Direxion, nhận định.

Ông cho biết thêm, các tập đoàn công nghệ quy mô siêu lớn (hyperscalers) sẽ công bố kết quả kinh doanh trong vài tuần tới, tạo nên phép thử sức chịu đựng lớn tiếp theo đối với làn sóng đầu tư AI. “Những định hướng về tỷ suất hoàn vốn (ROI), chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và kế hoạch chi tiêu vốn (capex) năm 2027 có thể còn quan trọng hơn cả các con số lợi nhuận công bố chính thức”.

CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG CHƯA HẠ NHIỆT

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu trên các thị trường đồng loạt giảm sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong 5 tháng. Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả chính thức từ cuộc họp giữa Tổng thống Iran với Tư lệnh quân đội Pakistan – nhân vật chủ chốt trong vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran – trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và xuất hiện các thông tin về những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại vùng Vịnh.

Diễn biến giá dầu Brent trong phiên gần nhất. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai giảm 76 cent tương đương 0,69% xuống 108,79USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu Brent có lúc chạm mốc 111,99USD/thùng, cao nhất trong 5 tháng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tháng 11 giảm 1,87USD/thùng tương đương 1,8% xuống 101,79USD/thùng, mức giá dầu này như vậy giảm đáng kể so với mốc cao 110,48USD/thùng từng được thiết lập trong phiên. Giá dầu WTI hợp đồng tháng 12 giảm 72 cent xuống 97,82USD/thùng.

Theo hãng tin Nournews của Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày thứ Ba đã thảo luận về các nỗ lực trung gian hòa giải và tình hình khu vực trong cuộc gặp với Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại Tehran.

Nỗ lực trung gian của Pakistan từng dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi các cuộc giao tranh mới giữa Iran và Mỹ bùng phát chỉ vài tuần sau đó.

Cuộc đàm phán tại Tehran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen, vốn có quan hệ gần gũi với Iran, tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Ngày thứ Hai, lực lượng này tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha.