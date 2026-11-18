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Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (ngày 17/11), trong đó chỉ số Nasdaq Composite với tỷ trọng rất nhiều cổ phiếu công nghệ, xuống mức thấp nhất trong khoảng 7 tháng.

Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu bán dẫn trước thềm Nvidia công bố kết quả kinh doanh được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thông tin về sự cố gián đoạn mạng lưới của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng làm gia tăng tâm lý bất an về độ ổn định của hạ tầng công nghệ nước này, qua đó gây thêm sức ép lên thị trường.

Chốt phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 848,75 điểm, tương đương 1,64%, xuống 50.759,42 điểm. Có thời điểm trong phiên, chỉ số này mất hơn 1.000 điểm. S&P 500 giảm 1,03%, xuống 7.340,53 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Trước đó, chỉ số này có thời điểm giảm tới 1,7%.

Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,74%. Trong phiên, chỉ số có lúc giảm khoảng 2,1%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Các chỉ số chính rơi xuống mức thấp nhất trong ngày sau khi CNN đưa tin một mạng lưới bảo mật được NSA sử dụng gặp sự cố, dẫn lời 6 nguồn tin am hiểu vấn đề. Theo các nguồn tin này, chưa có bằng chứng cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng.

Cuối ngày, NSA ra thông báo cho biết cơ quan này gặp tình trạng suy giảm hiệu suất tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch, đồng thời khẳng định các năng lực trọng yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động bình thường.

Theo giới giao dịch, thông tin trên góp phần kéo thị trường đi xuống, dù mức giảm đã được thu hẹp. Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi trục trặc công nghệ gần đây, sau lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn nước Mỹ của Cục Hàng không Liên bang (FAA) cuối tuần qua, sự cố Outlook của Microsoft tuần trước và một số trục trặc trên ứng dụng ngân hàng.

Cổ phiếu Nvidia chốt phiên giảm 0,5% trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo kết quả kinh doanh được công bố sau khi thị trường đóng cửa. Trước đó, cổ phiếu này từng phục hồi trong thời gian ngắn sau khi CEO Jensen Huang cho biết sẵn sàng trở lại vị trí điều hành nếu hội đồng quản trị cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cổ đông.

Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, nhận định Nvidia nhiều khả năng công bố kết quả kinh doanh và triển vọng tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề đang gây sức ép lên cổ phiếu, liên quan đến vị trí lãnh đạo và các cuộc điều tra về kiểm soát xuất khẩu.

CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG TIẾP DIỄN

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/11), giá dầu thế giới tăng khi giới đầu tư lo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz tiếp diễn, đồng thời kỳ vọng tồn kho dầu thô Mỹ suy giảm. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung dư thừa khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi.

Chốt phiên, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai trên thị trường London tăng 0,76%, lên 93,14 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI giao hợp đồng tương lai tăng 0,34%, lên 86,01 USD/thùng. Tính từ đầu tháng 11, giá dầu Brent đã giảm 20%, trong khi WTI mất 16%.

Ngày thứ Ba, máy bay không người lái của Iran tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, thủy thủ đoàn một con tàu tại eo biển Hormuz vẫn mất tích sau khi phương tiện này bị tấn công hai lần.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có mục tiêu là một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào nhân sự và tài sản của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng cái gọi là bom bẩn tại thủ đô Washington.

“Những tuyên bố cứng rắn đang được đẩy lên cao”, ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận giao dịch hợp đồng tương lai năng lượng tại Mizuho, nhận định khi đề cập đến các cuộc tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, ông cho rằng triển vọng thị trường dư cung đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. “Thị trường không còn chứng kiến những cú biến động cực lớn như trước”, ông Yawger nói.

Hôm thứ Sáu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu toàn cầu.

Diễn biến này cũng thể hiện qua chi phí vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu siêu lớn giảm mạnh, cho thấy phần bù rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu bằng đường biển đang dần được thu hẹp. Các doanh nghiệp xuất khẩu dầu tại khu vực Vịnh Trung Đông đã nâng sản lượng vận chuyển trở lại gần mức trước khi xung đột Iran bùng phát hồi tháng 2.

“Giá dầu Brent hiện giao dịch trong một biên độ nhất định”, Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty môi giới PVM, nhận định.

Theo ông, thị trường hiện chịu tác động từ hai lực đối nghịch: một bộ phận nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Trung Đông sẽ gia tăng, trong khi những người khác tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột.