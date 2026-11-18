Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/11), với chỉ số Nasdaq giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 7 tháng trở lại đây, khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu bán dẫn trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Giá dầu tăng nhẹ do mối lo về các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục diễn ra ở eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 848,75 điểm, tương đương giảm 1,64%, còn 50.759,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,03%, còn 7.340,53 điểm, thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Chỉ số Nasdaq trượt 0,74%, còn 24.328,38 điểm.

Vào thời điểm chạm đáy trong phiên, Dow Jones “bốc hơi” hơn 1.000 điểm, S&P 500 tụt 1,7% và Nasdaq mất tới 2,1%.

Áp lực bán cổ phiếu công nghệ trong thời gian gần đây tiếp tục đè nặng lên thị trường ngay từ đầu phiên giao dịch. Mối lo ngại về nguy cơ đảo chiều của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cùng cuộc khủng hoảng ở hãng chip Nvidia mang lại cho nhà đầu tư lý do để rút vốn khỏi các cổ phiếu công nghệ đình đám, nhất là của những công ty giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái AI.

Phiên này, tâm lý bất an của nhà đầu tư tăng thêm sau khi có tin hệ thống của Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA) gặp sự cố. Vụ việc này đẩy cao mối lo gần đây về sự ổn định hệ thống hạ tầng thông tin của Mỹ, đồng thời khiến ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ rớt xuống mức thấp nhất trong phiên.

Hãng tin CNN dẫn lời 6 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết một hệ thống bảo mật được NSA sử dụng đã bị gián đoạn. Theo các nguồn tin này, không có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng.

Vào cuối ngày, NSA đưa ra tuyên bố cho biết cơ quan này “đã gặp tình trạng suy giảm hiệu năng tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch”. NSA khẳng định thêm rằng “các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường”.

Các nhà giao dịch cho biết thông tin về sự cố trên đã góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, dù mức sụt giảm vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sự cố này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các sự kiện về an toàn mạng gây lo ngại trong thời gian gần đây, bao gồm lệnh tạm dừng bay của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào cuối tuần qua, sự cố dịch vụ Outlook của Microsoft vào tuần trước, cùng một số vấn đề phát sinh gần đây với các ứng dụng ngân hàng.

Cổ phiếu Nvidia kết thúc phiên giao dịch với mức giảm 0,5% trước khi công ty công bố báo cáo tài chính sau giờ đóng cửa thị trường. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã có thời điểm tăng nhẹ trong phiên sau khi ông Jensen Huang cho biết ông sẵn sàng quay trở lại đảm nhiệm vị trí CEO nếu Hội đồng Quản trị cho rằng điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại công ty Baird, nói với CNBC: “Nvidia nhiều khả năng sẽ công bố kết quả kinh doanh và dự báo tích cực, nhưng khó có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề đang gây áp lực lớn lên cổ phiếu này, cụ thể là các câu hỏi về nhân sự lãnh đạo và các cuộc điều tra liên quan đến kiểm soát xuất khẩu. Nhu cầu mạnh mẽ có thể giúp ổn định tình hình, nhưng để cổ phiếu tiếp tục bứt phá, cần có thông tin sáng tỏ hơn về triển vọng từ năm 2028 trở đi”.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng kết thúc ngày trong sắc đỏ nhưng đã hồi phục đáng kể so với mức thấp nhất trong phiên. Trong đó, Micron Technology giảm 0,9%, AMD giảm 0,2% và Intel giảm 0,5%. Cổ phiếu Microsoft giảm 2%.

Cổ phiếu của Iren giảm hơn 3% và Nebius giảm 1%. Trước đó trong ngày, nhà đầu tư Steve Eisman nhận định với CNBC rằng đây là những cổ phiếu có nguy cơ chịu thiệt hại lớn nhất nếu bê bối liên quan đến ông Huang khiến Nvidia rút lại nguồn vốn đầu tư rót vào hệ sinh thái AI.

Sau khi thị trường đóng cửa, Nvidia công bố báo cáo tài chính với con số doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn so với dự báo. Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 3% trong phiên ngoài giờ.

Theo báo cáo, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Nvidia đạt 2,68 USD/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng của thị trường 2,48 USD/cổ phiếu. Doanh thu đạt 115,84 tỷ USD, cao hơn so với kỳ vọng là 109,1 tỷ USD và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, Nvidia dự báo doanh thu quý 4/2026 tăng khoảng 90%, đạt 130 tỷ USD, vượt kỳ vọng của giới phân tích là 125,1 tỷ USD - theo dữ liệu từ công ty LSEG.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,76%, đạt 93,14 USD/thùng khi đóng cửa. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,34%, chốt ở mức 86,01 USD/thùng.

Giá dầu tăng khi các nhà giao dịch lo ngại về các vụ tấn công tàu chở dầu tiếp tục diễn ra ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu bị hạn chế do những dự báo gần đây rằng thị trường dầu toàn cầu đang chuyển sang trạng thái dư cung do sự phục hồi nguồn cung từ Trung Đông kết hợp với sự suy yếu của nhu cầu.

Trong ngày thứ Ba, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar của quân đội Mỹ ở Bahrain. Cùng với đó, số phận của thủy thủ đoàn trên một con tàu ở eo biển Hormuz vẫn chưa được xác định sau khi tàu này bị tấn công hai lần.

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, tập trung vào một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào nhân sự và tài sản của Mỹ. Cũng trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét nghiêm túc khả năng Iran có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sử dụng "bom bẩn" tại Washington.

Giá dầu Brent đã giảm 20% trong tháng này, trong khi giá dầu WTI giảm 16%.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu khí tại công ty môi giới PVM Oil, nhận định: “Dầu Brent đang giao dịch trong một biên độ nhất định”. Ông cho rằng hiện tại đang có hai lực tác động trái ngược nhau lên giá dầu, với một số nhà giao dịch tin rằng nguồn cung dầu từ Trung Đông sắp tăng lên, trong khi những người khác lại tập trung vào các rủi ro gián đoạn do chiến tranh gây ra.