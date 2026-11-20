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Giá dầu thô tăng sau khi có tin về những vụ tấn công mới nhằm vào tàu bè ở eo biển Hormuz, nhưng triển vọng thừa cung dầu đã hạn chế mức tăng.

Chỉ số Nasdaq mất 2,25%, đóng cửa ở mức 23.879,2 điểm, dù có lúc tăng tới 2% trong phiên. Chỉ số S&P 500 sụt 2,02%, còn 7.175,83 điểm.

Chỉ số Dow Jones giảm 1.101,11 điểm, tương đương giảm 2,19%, còn 49.097,06 điểm, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa dưới mốc 50.000 điểm kể từ tháng 6.

Sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) huy động số vốn kỷ lục hơn 81 tỷ USD vào hôm thứ tư, cổ phiếu Anthropic bắt đầu được giao dịch trên sàn Nasdaq trong phiên ngày thứ Năm với mã ANT. Khi mới mở cửa, cổ phiếu đạt mức giá 111,5 USD/cổ phiếu, tăng 34% so với giá IPO. Nhưng khi kết thúc phiên, cổ phiếu này giảm khoảng 13% so với giá chào sàn và tăng 17% so với giá IPO, đạt hơn 97 USD/oz.

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall giảm xuống đáy của phiên ngay sau khi cổ phiếu Anthropic bắt đầu được giao dịch. Dường như nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng chốt lời do lo ngại giao dịch AI sẽ mất dần sức hấp dẫn trong thời gian tới.

Loạt cổ phiếu công nghệ đã tăng giá vào đầu phiên cũng quay đầu đi xuống, như Nvidia, Micron, Microsoft và Meta Platforms. Cổ phiếu AMD thậm chí gốc hơi gần 8% sau khi công ty Hunterbrook Capital tiết lộ đang có vị thế bán khống cổ phiếu này do nghi vấn AMD vi phạm lệnh cấm xuất khẩu chip của Mỹ liên quan tới Trung Quốc.

“Đây sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ. Anthorpic có thể sẽ là chỉ báo về giao dịch AI, nhất là sau những biến động gần đây ở Nvidia. Đang có quá nhiều thông tin cần được nhà đầu tư xử lý và tiêu hóa, và điều này sẽ dẫn tới một giai đoạn nhiều biến động và bất định”, Giám đốc đầu tư (CIO) Aleks Spencer của công ty Bogart Wealth nhận xét với hãng tin CNBC.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall có lúc tăng tới 29 điểm trong phiên này, mức cao nhất kể từ tháng 3. Mức đỉnh này được thiết lập sau khi cổ phiếu Anthropic bắt đầu giao dịch và nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ.

Mối lo cơn sốt AI đảo chiều đã gia tăng ở Phố Wall trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư e ngại rằng lượng vốn khổng lồ rót vào các trung tâm dữ liệu sẽ không mang lại lợi nhuận như mong muốn.

Quỹ iShares AI Innovation and Tech Active ETF đã giảm 14% trong tháng này, còn cổ phiếu Nvidia - công ty đi đầu về AI - đã giảm 28% trong bối cảnh công ty đương đầu với vụ bê bối khiến nhà sáng lập Jensen Huang mất chức CEO. Cổ phiếu CoreWeave đã giảm 18% trong tháng này, còn lợi suất trái phiếu của công ty này đã vượt mức 16%.

Dù vậy, một số nhà đầu tư và chuyên gia vẫn không cảm thấy quá lo ngại. “Những gì diễn ra ngày hôm nay không phải là vẫn đề lớn. Đó chỉ là một cái chớp mắt trong một hành trình. Vụ IPO của Anthorpic là một sự kiện quan trọng, nhưng việc công ty chèo lái như thế nào trong 3 năm tới mới là yếu tố quyết định”, chiến lược gia Ted Mortonson của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,77 USD/thùng, tương đương tăng 0,8%, chốt ở mức 92,72 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 12 tại New York tăng 1,08 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%, đạt 84,34 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi hải quân Iran tuyên bố hai tàu chở dầu đã bị trúng mìn ở eo biển Hormuz trong ngày thứ Năm và phát nổ.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS, nhận định: “Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ phía Iran đang gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông, đúng vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Những diễn biến này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển, có thể khiến nguồn cung thắt lại”.

Trong một báo cáo được công bố vào ngày thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tổng thiệt hại tích lũy từ cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã lên tới 2,8 tỷ thùng dầu thô và 60 tỷ mét khối khí đốt từ Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, IEA cũng lưu ý rằng cuộc xung đột này có thể làm giảm nhu cầu dầu toàn cầu hơn 4% đến năm 2035, nếu các chính phủ đẩy nhanh quá trình điện hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu khác để ứng phó.

Dữ liệu từ Sáng kiến Dữ liệu Tổ chức Chung (JODI) công bố ngày thứ Năm cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 đã tăng gần 21% so với tháng 8, đạt 5,38 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Báo cáo ngày thứ Tư về lượng tồn trữ dầu thô tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến đã làm gia tăng kỳ vọng gần đây rằng thế giới đang chuyển sang tình trạng thừa cung dầu. Cùng với đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang cân nhắc tăng cường xuất khẩu dầu diesel và dầu thô sang châu Âu - khu vực mà Mỹ đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu kể từ khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bắt đầu.