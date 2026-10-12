Chứng khoán mở phiên sáng 12/10 thận trọng trước biến động thế giới

Chứng khoán giảm điểm đầu phiên sáng 12/10. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Sau phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), VN-Index lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Đến 9 giờ 20 phút, chỉ số giảm gần 2 điểm, trong khi HNX-Index tăng hơn 4 điểm và UPCOM-Index tăng hơn 0,5 điểm. Thanh khoản và diễn biến giá cho thấy giao dịch diễn ra chậm, với biên độ biến động hẹp.

Đến 9 giờ 25 phút, VN-Index giảm gần 5 điểm do sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, VPL, VJC, TCB, GAS và BSR. Nhóm dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ với các mã BSR, OIL, PLX, PTV, PVB và PVS giảm giá. Phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa, đan xen sắc xanh và đỏ với mức biến động không lớn.

Trên thị trường năng lượng thế giới, giá dầu tiếp tục tăng trong phiên sáng 12/10 do lo ngại nguồn cung trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Lúc 6 giờ 04 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 0,73%, lên 105,48 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,64%, lên 92,44 USD/thùng.

Diễn biến này xảy ra sau các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và hai tàu chở dầu trong khu vực cuối tuần qua, làm gia tăng lo ngại về hoạt động vận chuyển và nguồn cung dầu. Theo thông tin được công bố, lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 10/10 nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Giới chức Saudi Arabia cũng thông báo về một cuộc tấn công mới nhằm vào sân bay này ngày 11/10.

Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang có thể làm gia tăng áp lực đối với thị trường tài chính, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Tâm điểm chú ý của thị trường quốc tế trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10 theo giờ địa phương, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ. Những số liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về diễn biến lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được thị trường đánh giá ở mức khoảng 18%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 84%.

Trong bối cảnh thị trường chịu tác động đồng thời từ rủi ro địa chính trị, giá dầu và triển vọng lãi suất, diễn biến các chỉ số chứng khoán trong nước tiếp tục phụ thuộc vào sức mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.