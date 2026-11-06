Chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng FPT lãi ròng vượt 3.000 tỷ đồng trong quý cuối năm

Chu kỳ kinh doanh hỗ trợ đà tăng tốc cuối năm

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa công bố báo cáo phân tích cập nhật với những nhận định khả quan về triển vọng kinh doanh quý IV/2026 của Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT). Theo đánh giá của nhóm phân tích, sau khi tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận có dấu hiệu chậm lại trong quý III, tập đoàn công nghệ này sẽ sớm tìm lại đà bứt phá trong quý cuối năm. Nhận định này được đưa ra dựa trên sự phù hợp với tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh thường thấy của FPT. Dữ liệu lịch sử cũng chỉ ra rằng, vào quý IV/2025, doanh nghiệp này đã từng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đạt 17,3% và lợi nhuận sau thuế bứt tốc 24% so với cùng kỳ.

Từ những dữ kiện này, Mirae Asset mạnh dạn dự phóng doanh thu quý IV/2026 của FPT sẽ vươn lên mức 17.681 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ được kỳ vọng vượt ngưỡng 3.001 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 15,6%. Các con số dự phóng này đều cao hơn hẳn so với mức tăng trưởng 12,1% về doanh thu và 11,8% về lợi nhuận vừa được FPT công bố trong báo cáo tài chính quý III.

Động lực tăng trưởng quan trọng nhất cho đợt nước rút cuối năm tiếp tục được xác định là mảng công nghệ thông tin tại thị trường trong nước. Khối phân tích dự báo doanh thu lĩnh vực này sẽ chạm mốc 4.832 tỷ đồng trong quý IV, ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ và tương đương với tốc độ tăng trưởng bình quân của 9 tháng đầu năm. Chuỗi thành tích ấn tượng của mảng công nghệ nội địa đã được duy trì ổn định qua các quý với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 14,2% trong quý I, 29,5% trong quý II và bứt phá lên 43% trong quý III. Dù đóng góp lớn về mặt doanh số, hiệu quả sinh lời của mảng này vẫn là một vấn đề cần cải thiện khi biên lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm mới chỉ đạt 7,8%, thấp hơn đáng kể so với mức 15,8% của mảng công nghệ thông tin thị trường nước ngoài.

Cùng với công nghệ, mảng giáo dục cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào bức tranh chung. Mặc dù doanh thu giáo dục có phần sụt giảm 5% trong quý III, Mirae Asset dự báo mảng này sẽ bật tăng 14% so với cùng kỳ trong quý IV. Cơ sở của kỳ vọng này đến từ nguồn thu học phí của học kỳ mới, vốn tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Thêm vào đó, việc gia tăng công suất sử dụng tại các cơ sở giáo dục mới vận hành ở Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Long An cũng hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định.

Thị trường Nhật Bản phục hồi và bài toán đơn hàng mới

Trên bình diện quốc tế, thị trường Nhật Bản được đánh giá là biến số then chốt quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh cả năm của FPT. Số liệu quý III cho thấy doanh thu tại thị trường này đã giảm 10,1% so với quý liền trước, lùi về mức 4.270 tỷ đồng. Sự chững lại này đã kéo tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ giảm xuống còn 8,3%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những biến động bất lợi của tỷ giá. Dữ liệu 9 tháng chỉ ra, doanh thu tại Nhật Bản thực tế tăng tới 25,2% nếu tính bằng đồng Yên, nhưng khi quy đổi sang VND, mức tăng này bị thu hẹp chỉ còn 17,2% do đồng tiền Nhật Bản đã mất giá khoảng 6%. Dù vậy, bước sang quý IV, Mirae Asset vẫn đặt niềm tin lớn vào sự phục hồi của thị trường Nhật Bản với doanh thu dự phóng hướng tới mốc 5.007 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20% so với cùng kỳ.

Đối với các thị trường quốc tế khác, tốc độ tăng trưởng có sự phân hóa trong quý IV. Doanh thu thị trường Mỹ được dự báo duy trì mức tăng 8%, thị trường châu Âu có thể tăng trưởng 34%, trong khi khu vực châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ đi ngang. Nhìn chung, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc với doanh thu toàn tập đoàn đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dù đưa ra những kịch bản khả quan, báo cáo phân tích cũng thẳng thắn chỉ ra một số rủi ro tiềm ẩn. Vấn đề đáng lưu tâm nhất là sự chững lại của lượng đơn hàng mới từ mảng công nghệ thông tin nước ngoài. Trong quý III, doanh thu ký mới chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 9.799 tỷ đồng, giảm tốc đáng kể so với mức tăng trưởng bùng nổ 32,3% ghi nhận trong nửa đầu năm. Số lượng các hợp đồng quy mô lớn cũng có dấu hiệu suy giảm khi 9 tháng đầu năm chỉ có 16 hợp đồng trị giá trên 10 triệu USD được ký kết, thấp hơn mức 19 hợp đồng của cùng kỳ năm trước. Dựa trên những diễn biến thực tế, Mirae Asset đã cập nhật lại dự phóng tài chính cả năm 2026 của FPT, theo đó điều chỉnh tăng nhẹ doanh thu lên 57.704 tỷ đồng nhưng lại giảm nhẹ 0,6% dự phóng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, lùi về mức 10.779 tỷ đồng để phản ánh cái nhìn thận trọng trước tình hình đơn hàng và tỷ giá.