Chứng khoán MBS: Thu hơn 1.450 tỷ đồng trong quý III/2026 nhưng lợi nhuận vẫn đi lùi

Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận đi lùi

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt khoảng 1.453 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng doanh thu không chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận. Trong quý III, MBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 394,5 tỷ đồng, giảm 5,7% so với mức 418,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 315,3 tỷ đồng, giảm so với mức 332,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận cho thấy áp lực chi phí đối với hoạt động kinh doanh của MBS, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động tài chính trong quý III/2026 lên tới khoảng 312,4 tỷ đồng, tăng so với mức 236,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng chi phí lãi vay đạt khoảng 264,6 tỷ đồng, tăng gần 5,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng gia tăng, đạt khoảng 114 tỷ đồng, so với gần 96 tỷ đồng trong quý III/2025.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở hoạt động môi giới chứng khoán. Trong quý III/2026, doanh thu nghiệp vụ môi giới của MBS đạt khoảng 127,6 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động môi giới ở mức khoảng 130,4 tỷ đồng. Như vậy, xét riêng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trực tiếp, hoạt động môi giới ghi nhận mức lỗ khoảng 2,8 tỷ đồng.

Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh trong mảng môi giới, khi nguồn thu từ phí giao dịch chưa đủ bù đắp các chi phí trực tiếp liên quan.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, riêng thu nhập từ cho vay giao dịch ký quỹ trong quý III đạt khoảng 476,6 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng đóng góp của hoạt động cấp vốn cho nhà đầu tư, trong khi hiệu quả từ nghiệp vụ môi giới chịu sức ép.

Dư nợ margin vượt 16.500 tỷ đồng, nợ vay và trái phiếu gia tăng

Không chỉ ghi nhận sự thay đổi về cơ cấu doanh thu, quy mô bảng cân đối kế toán của MBS cũng có nhiều biến động đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MBS đạt khoảng 35.196 tỷ đồng, tăng hơn 4.419 tỷ đồng, tương đương 14,4% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong đó, các khoản cho vay đạt gần 16.696 tỷ đồng, tăng khoảng 1.655 tỷ đồng so với cuối năm trước. Riêng dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ đạt khoảng 16.511 tỷ đồng, tăng gần 1.994 tỷ đồng, tương đương 13,7%.

Quy mô cho vay ký quỹ lớn giúp MBS duy trì nguồn thu lãi đáng kể, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về quản trị rủi ro tín dụng, tài sản bảo đảm và khả năng thanh khoản khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Ở phía nguồn vốn, MBS ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn tại ngày 30/9/2026 khoảng 15.608 tỷ đồng. Dù khoản mục này giảm so với cuối năm 2025, dư nợ trái phiếu phát hành lại tăng đáng kể, từ khoảng 1.562 tỷ đồng lên 2.732 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ vay ngắn hạn và trái phiếu phát hành của MBS vào cuối quý III đạt khoảng 18.340 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,63 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, trong năm 2026, MBS tiếp tục phát hành các lô trái phiếu với lãi suất từ 7,4% đến 9,3%/năm, qua đó bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc gia tăng huy động vốn qua kênh trái phiếu cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng thêm nguồn tài trợ ngoài vốn chủ sở hữu, trong bối cảnh nhu cầu vốn dành cho hoạt động cho vay và đầu tư chứng khoán duy trì ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của MBS cũng tăng mạnh, đạt khoảng 11.256 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, so với gần 7.995 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong đó, vốn điều lệ đã tăng từ khoảng 6.587 tỷ đồng lên hơn 10.009 tỷ đồng. Sự gia tăng này góp phần củng cố năng lực vốn của doanh nghiệp, tạo dư địa cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, nhưng áp lực hiệu quả kinh doanh vẫn hiện hữu

Mặc dù kết quả kinh doanh riêng quý III ghi nhận sự suy giảm về lợi nhuận, bức tranh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của MBS vẫn duy trì tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 1.139,7 tỷ đồng, tăng khoảng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 907,5 tỷ đồng, tăng so với mức 822,5 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, những biến động trong quý III cũng đặt ra vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng kiểm soát chi phí trong giai đoạn tiếp theo.

Khi quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay cùng gia tăng, khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng với nguồn lực sử dụng sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn thu từ hoạt động cho vay ký quỹ có thể giúp duy trì doanh thu trong điều kiện nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư ở mức cao. Tuy nhiên, đây cũng là mảng kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến thị trường, chi phí huy động vốn và khả năng quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, diễn biến lợi nhuận đi lùi trong quý III/2026, dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng, là tín hiệu đáng chú ý đối với hiệu quả hoạt động của MBS trong những tháng cuối năm.