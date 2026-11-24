Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ảnh minh họa).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPHC ngày 16/11/2026, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán Maybank, có trụ sở tại tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng do nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể, hồ sơ nhận biết của một số khách hàng là tổ chức không có thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Bên cạnh đó, tài liệu pháp lý của người đại diện theo pháp luật của một khách hàng là tổ chức đã hết thời hạn hiệu lực, nhưng công ty không thực hiện việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định.

Hành vi vi phạm bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 18 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.