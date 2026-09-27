Chứng khoán mất điểm ngay tuần đầu nâng hạng, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Áp lực vốn ngoại chưa phải câu chuyện riêng của Việt Nam

VN-Index bước vào tuần giao dịch đầu tiên sau khi việc nâng hạng lên thị trường mới nổi có hiệu lực bằng diễn biến không thuận lợi. Chỉ số giảm 1,68%, xuống 1.785 điểm.

Thanh khoản trên HoSE giảm gần 20% so với tuần trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.865 tỷ đồng, tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Theo nhóm phân tích từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index không còn duy trì được 1.800 điểm khiến trạng thái tích lũy ngắn hạn kém tích cực hơn. Trong kịch bản hồi phục, chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.800 điểm. Việc vượt và duy trì trên mốc này sẽ là tín hiệu cải thiện xu hướng; ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.730-1.750 điểm.

Áp lực bán của khối ngoại, thanh khoản suy giảm, VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong tuần qua. Ảnh minh hoạ: Nhật Minh

Diễn biến quanh mốc 1.800 điểm đang trở thành yếu tố đáng chú ý trong những phiên tới. Sau một tuần không xuất hiện hiệu ứng tăng giá rõ rệt từ sự kiện nâng hạng, thị trường sẽ cần thêm động lực để xác lập xu hướng mới.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Chứng khoán VNDIRECT đánh giá: định giá cổ phiếu Việt Nam đang ở vùng tương đối hấp dẫn.

Theo ông, P/E của VN-Index hiện khoảng 12,5 lần, trong khi P/E dự phóng cuối năm, dựa trên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, vào khoảng 11,5 lần. Đây là vùng định giá thấp so với lịch sử.

Ông Hinh cho biết, những giai đoạn P/E xuống dưới một độ lệch chuẩn so với mức trung bình không thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, câu chuyện nâng hạng, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng cải thiện thanh khoản được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng cho thị trường trong trung và dài hạn.

Thị trường đang dần đi qua phần khó nhất

Theo ông Hinh, với nhà đầu tư có mức chịu rủi ro cân bằng và tầm nhìn 1-2 năm, có thể tham khảo phương án phân bổ khoảng 50% danh mục vào cổ phiếu, phần còn lại vào tài sản thu nhập cố định, trong đó ưu tiên tiền gửi.

Ông cho rằng, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng có thể phù hợp hơn kỳ hạn dài trong giai đoạn này nếu chênh lệch lãi suất không lớn. Kỳ hạn ngắn giúp nhà đầu tư duy trì sự linh hoạt để dịch chuyển vốn khi xu hướng thị trường cổ phiếu rõ ràng hơn.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Báu - Tổng Giám đốc Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup cho rằng, việc lựa chọn kênh đầu tư hiện nay không có một công thức chung, bởi mỗi nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro và cấu trúc tài sản khác nhau.

Theo ông Báu, bất động sản hiện đối mặt với nhiều biến số liên quan đến thanh khoản, mặt bằng giá và chính sách. Khi thanh khoản thị trường thấp, lãi suất còn ở mức cao và giá đã lên cao, đây không phải kênh dễ dàng đối với nhà đầu tư cần khả năng xoay vòng vốn.

Chứng khoán có đặc điểm phản ứng sớm với những thay đổi về triển vọng kinh tế, tài chính và đầu tư. Sau giai đoạn khó khăn vừa qua, ông Báu cho rằng, thị trường cổ phiếu đang dần đi qua phần khó nhất và vẫn có sức hấp dẫn trong trung, dài hạn nếu nhìn vào xu hướng dòng vốn.

Việc nâng hạng chính thức mở ra một thay đổi quan trọng về vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng diễn biến ngay trong tuần đầu tiên cho thấy kỳ vọng này chưa lập tức chuyển thành một nhịp tăng mới. Áp lực bán của khối ngoại, thanh khoản suy giảm và việc VN-Index mất mốc 1.800 điểm đang khiến thị trường cần thêm thời gian để kiểm chứng sức mạnh của dòng tiền.

Trong ngắn hạn, theo SHS, vùng 1.800 điểm sẽ là ngưỡng cần theo dõi. Khả năng lấy lại và duy trì trên vùng này sẽ cải thiện tín hiệu kỹ thuật. Nếu không, vùng 1.730-1.750 điểm sẽ là khu vực hỗ trợ tiếp theo cần quan sát.

Về trung và dài hạn, các chuyên gia nhìn thấy những yếu tố hỗ trợ từ định giá, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và quá trình nâng hạng. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng rõ nét, thị trường vẫn cần sự cải thiện đồng thời của dòng tiền và niềm tin nhà đầu tư.