Huy động 250 tỷ đồng trái phiếu không tài sản bảo đảm và mở hạn mức giao dịch với SCEX

Công ty cổ phần Chứng khoán LPS vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, vào ngày 16/11/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 2.500 trái phiếu mã LPSL12603 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 250 tỷ đồng. Với kỳ hạn một năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 16/11/2027.

Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2026 được công bố trước đó, mã trái phiếu LPSL12603 thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Ở diễn biến khác, ngày 23/11/2026, Hội đồng quản trị Chứng khoán LPS đã ban hành Nghị quyết số 129/2026 phê duyệt việc ký kết và thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Danh mục giao dịch bao gồm hoạt động mua bán các loại chứng khoán như cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp cùng nhóm giấy tờ có giá gồm chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi.

Theo nội dung nghị quyết, hạn mức giao dịch tối đa phải tuân thủ quy định của pháp luật trong từng thời kỳ và bảo đảm không vượt quá 10% tổng tài sản của Chứng khoán LPS. Mức giá mua bán được xác định phù hợp với điều kiện thị trường thông qua phương thức khớp lệnh, thỏa thuận, giao dịch OTC hoặc các phương thức khác theo quy định đối với từng loại giao dịch. Thời hạn áp dụng chủ trương này tính từ thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến ngày 30/6/2027. Trước đó vào đầu tháng 10/2026, Hội đồng quản trị LPS cũng đã thông qua Nghị quyết số 115D/2026 phê duyệt chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của SCEX.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gấp hơn 2 lần, tổng tài sản chạm gần 40.000 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy quy mô hoạt động của Chứng khoán LPS mở rộng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III, doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 261,5% so với quý III/2025. Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 176 tỷ đồng, tăng 43%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán LPS đạt 4.273 tỷ đồng, tăng gấp gần 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý đạt 716 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xét chi tiết cơ cấu nguồn thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tiếp tục giữ vai trò đóng góp lớn nhất khi đạt 937 tỷ đồng trong quý III, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, và lũy kế 9 tháng đạt 2.494 tỷ đồng. Hoạt động cho vay cũng ghi nhận sự bứt phá rõ nét với lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 409 tỷ đồng trong quý III, gấp 5 lần cùng kỳ, đưa mức lũy kế 9 tháng lên 1.061 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán LPS đạt 39.909 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Căn cứ theo quy mô tài sản tại cuối quý III, hạn mức giao dịch tối đa 10% tổng tài sản với SCEX tương đương gần 3.991 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 17.457 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, còn dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 12.417 tỷ đồng, tăng 18%.