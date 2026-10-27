Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 công bố ngày 20/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (HoSE: LPS) đạt doanh thu hoạt động 1.556 tỷ đồng, tăng 261,54% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 176,29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,17 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,08% và 43,34%.

Lũy kế chín tháng, Chứng khoán LPS mang về 4.273 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp gần 4,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 715,85 tỷ đồng, gấp 2,07 lần con số 345,08 tỷ đồng của chín tháng năm 2025. Kết quả trên đến đúng quý công ty đưa cổ phiếu lên sàn HoSE, với ngày giao dịch đầu tiên 18/8/2026.

Biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận quý III/2026 so với cùng kỳ trong thư giải trình của Chứng khoán LPS.

Doanh thu quý III gấp 3,6 lần nhờ tự doanh và cho vay ký quỹ

Thư giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch cho thấy mảng doanh thu cốt lõi của LPS giữ đà tăng mạnh trong quý III. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 937 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó lãi bán tài sản FVTPL đạt 336,3 tỷ đồng, chênh lệch tăng đánh giá lại đạt 450,1 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đem về 408,6 tỷ đồng tiền lãi, tăng 402,43% so với mức 81,3 tỷ đồng của quý III/2025. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đạt 12.394,6 tỷ đồng, cao hơn 28% so với đầu năm.

Mảng ngân hàng đầu tư bắt đầu đóng góp nguồn thu rõ nét. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán quý III đạt 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty chưa phát sinh khoản mục trên, lũy kế chín tháng đạt 200 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký tăng gần 87% lên 4,96 tỷ đồng, doanh thu tư vấn tài chính lũy kế đạt 51,5 tỷ đồng.

Song song tốc độ mở rộng quy mô, công ty chủ động gia tăng nguồn vốn vay phục vụ hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ, đưa chi phí lãi vay quý III lên 385,9 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả hoạt động sau khi trừ chi phí vẫn đạt 176,2 tỷ đồng, cao hơn mức 123,2 tỷ đồng của cùng kỳ.

Hạ tầng giao dịch số và nguồn vốn mới tạo đà sau niêm yết

Cơ cấu doanh thu hoạt động quý III và lũy kế chín tháng năm 2026 của Chứng khoán LPS. Ảnh chụp BCTC

Quy mô giao dịch qua hệ thống của Chứng khoán LPS mở rộng mạnh trong chín tháng đầu năm. Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ đạt hơn 374.200 tỷ đồng, trong đó giao dịch của nhà đầu tư đạt 121.568 tỷ đồng, riêng cổ phiếu chiếm 109.403 tỷ đồng. Tiền gửi giao dịch của khách hàng tại ngày 30/9 đạt 2.069 tỷ đồng, tăng so với mức 1.718 tỷ đồng đầu năm.

Báo cáo cũng ghi nhận dấu hiệu đầu tư cho nền tảng vận hành. Nguyên giá phần mềm của công ty đạt 24,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 9,1 tỷ đồng, phí đường truyền trả trước dài hạn tăng từ 240 triệu đồng lên 549 triệu đồng. Chi phí dịch vụ mua ngoài trong quản lý quý III đạt 18 tỷ đồng, so với 7 tỷ đồng cùng kỳ, đi cùng đội ngũ nhân sự tăng từ 314 lên 478 người.

Ở mảng sản phẩm có bảo đảm, LPS duy trì danh mục chứng quyền mua trên hàng chục cổ phiếu cơ sở như FPT, HPG, VHM, VNM, MBB, TCB. Tại cuối quý III, số chứng quyền công ty phát hành đang lưu hành đạt 62,87 triệu chứng quyền.

Công ty cũng mở rộng sang lĩnh vực tài sản số khi góp 750 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), nắm 15% quyền biểu quyết. Ngày 2/10/2026, LPS tiếp tục góp thêm 750 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khoản đầu tư lên 1.500 tỷ đồng và giữ nguyên tỷ lệ 15%.

Nền tảng vốn của Chứng khoán LPS dày lên sau đợt phát hành cổ phiếu thu về 4.252,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.911,5 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 39.908,8 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/9/2026 đạt 1.324,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện chiếm 1.124,3 tỷ đồng. Từ mức lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng sau chín tháng năm 2025, Chứng khoán LPS nâng con số lên 715,8 tỷ đồng trong cùng giai đoạn năm nay. Công ty khép lại quý III với tổng tài sản gần 40.000 tỷ đồng, ở thời điểm vừa gia nhập nhóm doanh nghiệp niêm yết trên HoSE.