Chứng khoán LPS huy động 4.800 tỷ đồng từ trái phiếu, thâu tóm cổ phần sàn mã hóa SCEX

Huy động 4.800 tỷ đồng qua các đợt chào bán trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS. Báo cáo cho biết từ ngày 17/9 đến ngày 6/10/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 4.000 trái phiếu mã LPSL12602. Với mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô này đạt 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, đáo hạn vào ngày 17/9/2027 với mức lãi suất cố định 10,5%/năm và được thanh toán một lần khi đến hạn.

Trước đợt huy động này, Chứng khoán LPS cũng đã phát hành 6.000 trái phiếu mã LPSL12601 vào ngày 27/8/2026. Lô trái phiếu này mang về 600 tỷ đồng cho công ty. Các điều kiện về kỳ hạn và lãi suất của lô LPSL12601 tương đồng với lô phát hành sau đó, bao gồm kỳ hạn một năm và lãi suất cố định 10,5%/năm trong suốt kỳ hạn. Tổ chức phát hành giữ quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với các nhà đầu tư sở hữu.

Không dừng lại ở kênh phát hành riêng lẻ, Hội đồng quản trị Chứng khoán LPS đã thông qua Nghị quyết số 108A phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng quy mô lên đến 3.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ chào bán 38 triệu trái phiếu chia làm hai đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp từ phía tổ chức phát hành.

Đợt đầu tiên mang mã LPSC12601 có khối lượng 18 triệu trái phiếu, kỳ vọng thu về 1.800 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 1 năm 2027. Đợt thứ hai mang mã LPSC12602 với giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện sau đợt 1, dự kiến vào quý 1 và quý 2 năm 2027. Khoảng cách thời gian chào bán giữa hai đợt không vượt quá 12 tháng.

Trái phiếu công chúng đợt này có kỳ hạn hai năm, áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm cho kỳ đầu tiên và thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm cho các kỳ tiếp theo. Tổ chức phát hành được quyền mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành. Quy định phân phối yêu cầu nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu tương đương 1 triệu đồng, nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 1.000 trái phiếu tương đương 100 triệu đồng.

Đầu tư vào sàn giao dịch tài sản mã hóa chờ cấp phép

Kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn khổng lồ được thực hiện cùng thời điểm Hội đồng quản trị Chứng khoán LPS thông qua Nghị quyết số 115D vào ngày 2/10/2026. Cụ thể, nghị quyết phê duyệt chủ trương để Chứng khoán LPS mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch mã hóa Sacom. Khối lượng cổ phần dự kiến mua cụ thể chưa được ban lãnh đạo công ty công bố chi tiết.

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch mã hóa Sacom được biết đến rộng rãi với tên gọi tắt là SCEX. Trên thị trường hiện nay, đây là một trong năm doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ. Theo các thông tin ghi nhận, Bộ Tài chính đã đánh giá hồ sơ của SCEX đạt tiêu chuẩn đầy đủ và hợp lệ để đưa vào diện xem xét cấp phép hoạt động.

Việc mua cổ phần tại SCEX được thực hiện trong giai đoạn Chứng khoán LPS liên tục huy động lượng lớn nguồn vốn từ thị trường trái phiếu. Việc sở hữu cổ phần tại sàn giao dịch mã hóa giúp công ty chứng khoán này đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính và thiết lập nền tảng tham gia vào thị trường giao dịch tài sản số trong tương lai gần.