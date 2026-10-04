Chứng khoán LPS đầu tư gần 123 tỷ đồng vào Sacom Life

Công ty CP Chứng khoán LPS vừa thông qua giao dịch với Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life), gồm đầu tư cổ phiếu và nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ Sacom Life, với tổng giá trị tối đa 122,94 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và dự kiến hoàn tất trước ngày 6/10/2026. HĐQT LPS ủy quyền Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành Khối Đầu tư chủ động quyết định khối lượng, giá và phương thức giao dịch trong phạm vi hạn mức được phê duyệt.

Sacom Life là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới thành lập. Công ty được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào tháng 6/2026 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ LP (LP Life), trước khi đổi tên thành Sacom Life vào tháng 8/2026.

Trong một diễn biến khác, cùng thời điểm tháng 6/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) và LPBS đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản.

Hai bên sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý tài sản dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đầu tư và hoạch định tài chính dài hạn.

Việc hợp tác hướng tới kết nối các dịch vụ ngân hàng và chứng khoán, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nhiều sản phẩm tài chính trên cùng một hệ sinh thái.

Những thay đổi này diễn ra khi Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy - người từng nhiều năm làm Chủ tịch LPBank vào vị trí Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Sau khi tiếp nhận vị trí mới, ông Thụy đã thực hiện hàng loạt động thái tái cấu trúc nhà băng.

Tại Chứng khoán LPS, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, ông Thụy cùng gia đình hiện nắm giữ khoảng 31,43% vốn điều lệ.

Chứng khoán LPS hiện nằm trong hệ sinh thái của ngân hàng LBank, vừa niêm yết trên sàn giao dịch HOSE hồi cuối tháng 8/2026.

Trong phiên chào sàn ngày 18/8, LPS có giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá IPO. Cổ phiếu có thời điểm tăng lên 35.200 đồng trước khi đóng cửa tại 31.800 đồng.

Tuy nhiên, sau khoảng 1,5 tháng giao dịch, thị giá LPS đã giảm mạnh. Chốt phiên 2/10, cổ phiếu giảm hết biên độ 7%, xuống 17.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn 41% so với giá IPO và giảm 44,3% so với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên.

Cổ phiếu LPS lao dốc mạnh kể từ khi lên sàn. Ảnh: Fireant

Trong khi diễn biến trên thị trường kém tích cực, kết quả kinh doanh của LPS trong nửa đầu năm 2026 vẫn ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu hoạt động đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 500% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 575 tỷ đồng, tăng 133%.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tổng tài sản đạt gần 38.100 tỷ đồng, tăng 8.155 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán hơn 13.700 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ đồng so với đầu năm.