Chứng khoán LPS báo lãi 9 tháng tăng gấp đôi, quy mô tài sản áp sát 40.000 tỷ đồng

Mảng cho vay tăng gấp 5 lần, bù đắp áp lực từ tự doanh và chi phí vốn

Trong quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai mảng kinh doanh cốt lõi. Hoạt động cho vay đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính khi mang về gần 409 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận thêm 50 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, mảng tự doanh suy giảm với lợi nhuận gộp đạt 59 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đã hiện thực hóa đạt gần 41 tỷ đồng, giảm 62%, chủ yếu nhờ kết quả giao dịch trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi bù đắp cho khoản lỗ 68 tỷ đồng từ kênh cổ phiếu. Đối với phần danh mục tài sản tài chính chưa hiện thực hóa, việc đánh giá lại theo giá thị trường ghi nhận mức lỗ gần 110 tỷ đồng, trong đó danh mục cổ phiếu niêm yết giảm giá hơn 211 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi hơn 9 tỷ đồng). Dù vậy, mảng tự doanh vẫn được hỗ trợ bởi khoản thu hơn 130 tỷ đồng từ cổ tức và tiền lãi phát sinh.

Bên cạnh áp lực từ thị trường cổ phiếu, chi phí tài chính của LPS tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ lên mức gần 386 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đã gia tăng chi phí vốn của công ty. Kết thúc quý 3, LPS đạt hơn 176 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 43% (gồm gần 271 tỷ đồng lợi nhuận đã thực hiện và khoản lỗ hơn 94 tỷ đồng từ phần chưa thực hiện). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 141 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận gần 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận 1.700 tỷ đồng của cả năm.

Quy mô tài sản mở rộng 33%, góp 1.500 tỷ đồng vào sàn tài sản mã hóa

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán LPS đạt mức 39.909 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Cấu trúc tài sản tập trung phần lớn vào danh mục tự doanh với hơn 17.457 tỷ đồng, tăng 53%, và dư nợ cho vay đạt hơn 12.417 tỷ đồng, tăng 18%.

Điểm đáng chú ý trong danh mục đầu tư dài hạn là sự xuất hiện của khoản đầu tư 750 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Khoản vốn này tương ứng tỷ lệ nắm giữ 15% trên quy mô vốn điều lệ ban đầu 5.000 tỷ đồng của SCEX. Đến đầu tháng 10/2026, khi đơn vị này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, LPS tiếp tục góp thêm 750 tỷ đồng để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15%, nâng tổng giá trị đầu tư vào doanh nghiệp liên kết này lên 1.500 tỷ đồng.

Để tài trợ cho việc mở rộng quy mô tài sản, LPS đã kết hợp nhiều kênh huy động vốn. Doanh nghiệp tăng dư nợ vay ngắn hạn từ gần 13.334 tỷ đồng lên hơn 19.792 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 6,3% đến 11,2%/năm tại thời điểm cuối quý 3. Cùng với đó, công ty phát hành 730 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn qua hai mã LPSL12601 và LPSL12602 với mức lãi suất 10,5%/năm. Nguồn vốn chủ sở hữu cũng được gia tăng đáng kể khi vốn điều lệ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng sau đợt chào bán 141,86 triệu cổ phiếu ra công chúng hoàn tất vào tháng 6/2026.