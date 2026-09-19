Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) thay Tổng giám đốc

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao tại tổ chức chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa ban hành quyết định chính thức bổ nhiệm bà Trần Thu Trang đảm nhận chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 18/09/2026. Trước khi nhận quyết định chính thức, bà Trang đã giữ vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 01/07/2026, tiếp quản công việc điều hành thay cho người tiền nhiệm là bà Trần Thị Thu Hiền. Tân Tổng giám đốc sở hữu bằng Cử nhân từ Học viện Tài chính Hà Nội và có bề dày kinh nghiệm với hơn 15 năm công tác, gắn bó với hệ sinh thái Techcombank cùng công ty chứng khoán này từ những ngày đầu thành lập.

Cùng với sự thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất, cơ cấu nhân sự quản trị của doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều sự điều chỉnh. Kể từ ngày 01/09/2026, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, nguyên Giám đốc cao cấp cố vấn pháp lý, được giao phó đảm nhận các chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin. Khối lượng cổ phần TCX do bà Mai nắm giữ hiện đạt 171.575 đơn vị. Ngoài công tác tại đây, bà Mai còn đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom.

Ở chiều ngược lại, tổ chức này quyết định miễn nhiệm hàng loạt chức vụ đối với ông Ngô Hoàng Hà, bao gồm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/09/2026, đồng nghĩa với việc ông Ngô Hoàng Hà không còn tư cách người nội bộ tại doanh nghiệp tài chính này.

Phát hành nửa tỷ cổ phiếu nâng vốn điều lệ vượt 33.200 tỷ đồng

Bên cạnh công tác sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo, tổ chức tài chính này đang thực hiện các bước để gia tăng quy mô nguồn vốn hoạt động. Ngày 18/09/2026, doanh nghiệp đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành gần 554,9 triệu cổ phiếu mới phục vụ mục đích trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị ấn định ở mức 5 chia 1, có nghĩa là cổ đông sở hữu năm cổ phiếu hiện hành sẽ được nhận thêm một cổ phiếu phát hành mới.

Theo phương án phát hành, số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị của đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 5.549 tỷ đồng. Nguồn vốn tài trợ cho đợt chi trả cổ tức này được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả chính thức của đợt phát hành vẫn chưa được công bố. Nếu quá trình phân phối cổ phiếu trả cổ tức diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của công ty chứng khoán này sẽ được nâng từ mức 27.744,5 tỷ đồng lên ngưỡng 33.293,4 tỷ đồng. Nguồn lực vốn mới sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp gia tăng năng lực tài chính và mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi trên thị trường.