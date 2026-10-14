Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) sắp huy động thêm 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tiếp tục chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã ck: TCX) vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3. Theo văn bản công bố, TCBS sẽ chào bán 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003, thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có mệnh giá và giá chào bán 100.000 đồng/đơn vị. Với 15 triệu trái phiếu được đưa ra chào bán, tổng giá trị phát hành dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là mức cố định 8%/năm. Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 4/11/2026. Ngày dự kiến phát hành là 4/11/2026.

Theo phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được TCBS phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Nguồn vốn này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán và vay ký quỹ, đồng thời phục vụ định hướng tiếp tục mở rộng thị phần và số lượng khách hàng của công ty.

Bên cạnh đó, TCBS dự kiến sử dụng vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư vào các loại giấy tờ có giá. Công ty cho biết việc đầu tư nhằm duy trì mức lợi suất cao, trong bối cảnh TCBS đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang có mức định giá hấp dẫn.

Đã huy động 2.000 tỷ đồng qua hai đợt trước

Đợt chào bán lần này nằm trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng được UBCKNN cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK ngày 9/3/2026. Theo giấy chứng nhận, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu, chia thành 4 đợt.

Trước đó, ngày 25/8/2026, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán thứ hai với toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2629002 được phân phối thành công. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, công ty huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên cố định 8%/năm. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,7%/năm.

Vào ngày 1/4/2026, TCBS hoàn tất đợt phát hành đầu tiên với 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 24 tháng. Nếu đợt 3 được phân phối toàn bộ, TCBS sẽ huy động thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu đã phát hành theo chương trình này lên 3.500 tỷ đồng.

Sau đợt 3, công ty còn một đợt phát hành khác gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004, dự kiến được phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán hiện tại. Nếu hoàn tất cả 4 đợt, tổng quy mô chương trình sẽ đạt 5.000 tỷ đồng.

Theo phương án chào bán, nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng theo mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức, số lượng đặt mua tối thiểu là 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.