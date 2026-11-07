Chứng khoán Kỹ Thương (TCX): Đăng ký mua thêm cổ phần, duy trì sở hữu 11% tại sàn tài sản mã hóa TCEX

Rót vốn vào TCEX và kế hoạch duy trì tỷ lệ sở hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán TCX, sàn HoSE) vừa thông qua quyết định thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX). Cụ thể, tổ chức tài chính này sẽ thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần phát hành thêm của TCEX trong đợt doanh nghiệp này tăng vốn lên mức 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện quyền mua cơ bản, Hội đồng quản trị công ty cũng dự phòng phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết. Trong trường hợp có cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền và Hội đồng quản trị TCEX tiếp tục chào bán số lượng còn lại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Kỹ Thương được giao quyền quyết định số lượng cổ phần phổ thông đăng ký mua thêm.

Khối lượng mua thêm tối đa được phê duyệt trong phương án dự phòng là 108,3 triệu cổ phần. Mục tiêu của quyết định ủy quyền này là đảm bảo tổng số cổ phần mà Chứng khoán Kỹ Thương sở hữu sau đợt phát hành đạt đúng 11% vốn điều lệ của TCEX, áp dụng sau khi sàn giao dịch này hoàn tất việc tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị cho thị trường tài sản mã hóa

Doanh nghiệp nhận vốn đầu tư TCEX được thành lập vào tháng 05/2025 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch TSMH Techcom. Quy mô vốn điều lệ khởi điểm của đơn vị này ở mức 3 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập ban đầu bao gồm ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 89% cổ phần, Chứng khoán Kỹ Thương góp 9,9% và TechcomCapital sở hữu 1,1%. Thời điểm này, ông Nguyễn Xuân Minh đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc TCEX. Ngay trong tháng 05/2025, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 08/2025, đơn vị này ghi nhận đợt tăng vốn lên 101 tỷ đồng, cao gấp 34 lần mức ban đầu.

Bước sang năm 2026, tổ chức này liên tiếp ghi nhận sự thay đổi về bộ máy nhân sự cấp cao và cấu trúc ngành nghề. Tháng 02/2026, TCEX bổ nhiệm Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh sinh năm 1986 làm người đại diện pháp luật thứ nhất. Cùng lúc, ông Nguyễn Xuân Minh chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật thứ hai. Đến tháng 09/2026, vị trí Tổng giám đốc tiếp tục được chuyển giao cho ông Ngô Duy Biên sinh năm 1989. Về hoạt động kinh doanh, công ty đã đăng ký giảm số lượng ngành nghề từ 31 xuống chỉ còn 8 ngành. Quá trình tinh gọn này loại bỏ nhiều lĩnh vực không cốt lõi như dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục và hoạt động hành chính.

Việc tái cơ cấu bộ máy và tập trung ngành nghề kinh doanh diễn ra cùng thời điểm đơn vị này đạt được những bước tiến về mặt pháp lý. Vào tháng 05/2026, Bộ Tài chính đã chính thức xác nhận TCEX là một trong số các tổ chức đáp ứng đầy đủ và hợp lệ các tài liệu liên quan theo quy định của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Sự xác nhận từ cơ quan quản lý tạo cơ sở pháp lý quan trọng để TCEX triển khai các kế hoạch gọi vốn quy mô lớn từ các cổ đông chiến lược.