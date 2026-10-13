Chứng khoán khuyến nghị khả quan với HPG, VPB và theo dõi VCG. Ảnh minh họa do AI tạo

Cụ thể, Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG), với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng sinh lời khoảng 54,6%.

MBS kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III/2026 của Hòa Phát tiếp tục tăng trưởng mạnh, với sản lượng tiêu thụ thép dự báo đạt khoảng 4,1 triệu tấn, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) được kỳ vọng là động lực chính, với sản lượng tăng khoảng 68%.

Doanh thu quý III của Hòa Phát được dự báo đạt 55.200 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tăng 40%.

Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 17%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ, nhờ sản lượng và giá bán cải thiện, dù chi phí tài chính có thể tăng khoảng 60% do nợ vay tăng và mặt bằng lãi suất cao.

Cho cả năm 2026, MBS nâng dự báo lợi nhuận ròng của Hòa Phát lên khoảng 26.200 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước và cao hơn 26% so với ước tính trước đó. Sang năm 2027, lợi nhuận được dự báo tiếp tục tăng khoảng 8%.

Triển vọng trung hạn của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi việc gia tăng công suất tại Dung Quất 2, cùng nhu cầu thép trong nước từ đầu tư công, xây dựng hạ tầng và các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu.

Tuy nhiên, biến động giá nguyên liệu, chi phí tài chính và khả năng nhu cầu thép phục hồi chậm hơn kỳ vọng là những rủi ro cần theo dõi.

Đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB), Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan, với giá mục tiêu 30.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 25%.

Theo VNDIRECT, triển vọng của VPBank được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng, thu nhập ngoài lãi cải thiện và đóng góp từ hệ sinh thái tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ cho vay của ngân hàng tăng 23% so với đầu năm và tăng 40,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7,7% của toàn ngành.

Thu nhập ngoài lãi trong nửa đầu năm tăng 65% so với cùng kỳ, với đóng góp từ các công ty thành viên, trong đó có Bảo hiểm OPES và Chứng khoán VPBank (VPBankS). VNDIRECT dự báo chỉ tiêu này tăng 18,6% trong năm 2026 và 23% trong năm 2027.

Lợi nhuận trước thuế của VPBank được dự báo đạt lần lượt 39.567 tỷ đồng trong năm 2026 và 48.507 tỷ đồng trong năm 2027, tương ứng mức tăng trưởng 29,2% và 22,6%.

Dù vậy, ngân hàng vẫn đối mặt với áp lực chi phí vốn khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) đạt 84,5%, tiệm cận giới hạn 85%. VNDIRECT dự báo biên lãi ròng (NIM) giảm từ 5,6% năm 2025 xuống 5,2% năm 2026, trong khi tỷ lệ nợ xấu có thể tăng lên 3,5%.

Kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý IV/2026 cũng là yếu tố được chú ý.

Theo Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đối tác Nhật Bản của VPBank, đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ 15% lên khoảng 20%. Nếu thương vụ thành công, VPBank có thể củng cố bộ đệm vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Trong khi đó, Chứng khoán DSC đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG), với giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 28%.

Theo DSC, Vinaconex có lợi thế từ khối lượng công việc còn lại của các dự án hạ tầng hiện hữu và đòn bẩy tài chính thấp. Tuy nhiên, hoạt động xây lắp chịu áp lực khi hợp đồng ký mới suy giảm, trong khi chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Trong quý II/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 3.843 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 254,5 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Nguyên nhân chủ yếu là các dự án thuộc danh mục hợp đồng tồn đọng, trong đó có sân bay Long Thành, đang dần được nghiệm thu và bàn giao, trong khi nguồn việc mới chưa được bổ sung tương ứng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.267,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 705,5 tỷ đồng, tăng 26,5%, với đóng góp đáng kể từ hoạt động tài chính.

Doanh thu tài chính đạt 515,6 tỷ đồng, tăng 338,6%; đồng thời, doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng 61,01% vốn tại Viwaseen, thu về gần 800 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí thép, nhựa đường, đá và nhiên liệu tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 12,6% trong quý I xuống 9,1% trong quý II/2026.

DSC cho rằng triển vọng tăng trưởng của Vinaconex trong những quý tới phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải ngân đầu tư công và khả năng ký kết các gói thầu mới.

Doanh nghiệp hiện tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 Hà Nội và tuyến ĐT.770B tại Đồng Nai.

Về tài chính, dư nợ vay của Vinaconex giảm xuống khoảng 5.700 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, từ mức đỉnh 14.350 tỷ đồng đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu còn 0,46 lần, góp phần giảm áp lực chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, DSC lưu ý các rủi ro liên quan đến hoạt động đấu thầu tại sân bay Long Thành, biến động nhân sự cấp cao và sự phụ thuộc của lợi nhuận vào thu nhập tài chính.