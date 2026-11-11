Chứng khoán khởi sắc cùng động lực kép từ dòng tiền ngân hàng và định giá hấp dẫn

Thị trường bứt phá nhờ dòng tiền lớn và nghiệp vụ mua ngoại tệ

Sau hai phiên chịu áp lực điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã đảo chiều mạnh mẽ vào ngày 10/11/2026. Chỉ số VNIndex đóng cửa tăng 28,75 điểm, tương ứng mức tăng 1,68% và dừng chân tại mốc 1.743,07 điểm. Đà hồi phục được dẫn dắt trực tiếp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là hai mã VIC và VHM khi bộ đôi này đóng góp hơn 15 điểm cho chỉ số chung. Dòng tiền cũng lan tỏa tích cực tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và nhiều mã bất động sản. Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 16.900 tỷ đồng. Một điểm sáng khác là khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 480 tỷ đồng, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi ngày giao dịch thận trọng.

Sự khởi sắc của thị trường diễn ra cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ mới nhằm cung cấp thanh khoản cho hệ thống. Kể từ ngày 11/11/2026, cơ quan điều hành thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần với mức tỷ giá 25.500 đồng đổi một USD. Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) Nguyễn Thế Minh đánh giá việc chủ động mua ngoại tệ định kỳ là tín hiệu tích cực đối với thanh khoản tiền đồng, từ đó có thể hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Điểm khác biệt của nghiệp vụ này là khi mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng, lượng tiền đồng thanh toán sẽ được bơm thẳng vào hệ thống mà không đi kèm với kỳ hạn thu hồi xác định như các giao dịch hoán đổi ngoại tệ trước đó. Đồng thời, lượng USD mua vào cũng giúp cơ quan quản lý gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Quyết định bơm thanh khoản xuất hiện ngay thời điểm áp lực tỷ giá hạ nhiệt và nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng đang tăng tốc về cuối năm. Việc bổ sung nguồn tiền đồng được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực thanh khoản, tạo dư địa ổn định lãi suất và hỗ trợ trực tiếp dòng tiền trên thị trường tài chính.

Dư địa phục hồi từ mức định giá thấp và tín hiệu quá khứ

Dưới góc nhìn định lượng, các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán ABS ước tính mỗi 1 tỷ USD được Ngân hàng Nhà nước mua vào sẽ tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng cung ứng cho hệ thống ngân hàng. Nếu áp dụng kịch bản cơ sở với quy mô mua 6 tỷ USD, lượng tiền đồng bổ sung có thể lên tới 153.000 tỷ đồng. Dù vậy, quy mô thực tế vẫn phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mà các ngân hàng thương mại bán ra do cơ quan điều hành chưa công bố hạn mức mua cụ thể. Khi áp lực tỷ giá và lãi suất dịu bớt nhờ lượng tiền bơm ra, các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với dòng tiền như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn nhất.

Dữ liệu thống kê lịch sử từ ABS cũng củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư. Trong 13 thời điểm Ngân hàng Nhà nước mua USD ở giai đoạn 2016 đến 2023, chỉ số VNIndex ghi nhận 11 lần tăng điểm sau một tháng với mức tăng bình quân 4,35%. Dù dữ liệu quá khứ không mang tính chất bảo đảm, những số liệu này cho thấy thị trường chứng khoán thường phản ứng rất tích cực trong các chu kỳ nới lỏng hoặc hỗ trợ thanh khoản từ chính sách tiền tệ.

Yếu tố hỗ trợ đà tăng không chỉ đến từ chính sách tiền tệ mà còn bắt nguồn từ nền tảng định giá hiện tại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11/2026, hệ số P/E của VNIndex neo ở mức khoảng 10,67 lần. Mức định giá này thấp hơn con số 11,57 lần tại vùng đáy tháng 4 năm 2025 và đang tiệm cận khu vực định giá rẻ của thời kỳ COVID-19.

Dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố vĩ mô và phân tích kỹ thuật, Chứng khoán ABS nghiêng về kịch bản VNIndex sẽ duy trì vững chắc vùng hỗ trợ quanh 1.651 điểm, từ đó thiết lập nhịp hồi phục hướng lên các mốc 1.800, 1.840 và vươn tới mốc 1.870 điểm trong tháng 11. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để đà tăng bền vững là thanh khoản phải tiếp tục cải thiện, hướng tới mức bình quân khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi phiên cùng với sự xác nhận của cấu trúc giá lên ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào các cơ hội tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và đầu tư công, ưu tiên giải ngân tại các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thay vì đua lệnh mua đuổi.