Thống kê đến ngày 20/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng hơn 126.000 tỷ đồng trên HoSE kể từ đầu năm 2026, vượt mức kỷ lục khoảng 125.000 tỷ đồng của cả năm 2025.

Bán ròng 126.000 tỷ từ đầu năm

Riêng tháng 10, giá trị bán ròng trên HoSE đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 930 triệu USD. Đáng chú ý, khối ngoại có chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp từ ngày 23/9 đến 20/10, dài nhất trong khoảng hai năm.

Tính đến ngày 20/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng hơn 126.000 tỷ đồng trên HoSE kể từ đầu năm 2026

Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa đón nhận thông tin nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, cho thấy nâng hạng chưa thể lập tức đảo chiều xu hướng dòng vốn quốc tế.

Có nhiều nguyên nhân khiến nhà đầu tư nước ngoài giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam. Trước hết là sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, các quỹ có thêm lựa chọn phân bổ vốn vào những tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn. Trong khi đó, các thị trường có nhiều doanh nghiệp công nghệ, AI và bán dẫn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Bên cạnh đó, biến động tỷ giá và hiệu quả đầu tư khi quy đổi lợi nhuận sang USD cũng ảnh hưởng đến quyết định của các quỹ ngoại. Những yếu tố nội tại như giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chất lượng công bố thông tin cũng tác động đến khả năng phân bổ vốn.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Mirae Asset, từng nhận định việc nâng hạng không thể ngay lập tức thay đổi xu hướng dòng vốn quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải cân nhắc tỷ giá, lãi suất toàn cầu, định giá và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trước khi giải ngân.

Một điểm khác cần lưu ý là dòng vốn thụ động và chủ động có thể vận động trái chiều. Các quỹ ETF theo dõi chỉ số có kế hoạch giải ngân theo lộ trình nâng hạng; trong khi quỹ chủ động không bị ràng buộc phải mua cổ phiếu Việt Nam. Họ có thể tận dụng những nhịp tăng giá để hiện thực hóa lợi nhuận hoặc điều chỉnh danh mục.

Ông Huỳnh Tuần Khánh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư của KIM Việt Nam, cũng cho rằng thời điểm dòng vốn ngoại quay trở lại phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, sự ổn định của tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng. Theo ông, việc tháo gỡ các nút thắt về giới hạn sở hữu nước ngoài cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút vốn quốc tế.

Như vậy, con số bán ròng kỷ lục không đồng nghĩa nhà đầu tư ngoại đồng loạt mất niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy thị trường chứng khoán vẫn phải cạnh tranh về hiệu quả đầu tư và điều kiện tiếp cận vốn với nhiều kênh khác.

Dòng tiền nội hấp thụ lượng cung lớn

Trái ngược với hoạt động bán ra của khối ngoại, nhà đầu tư trong nước đang đóng vai trò đối trọng quan trọng.

Thống kê giao dịch đến ngày 4/11, nhà đầu tư trong nước đã mua ròng hơn 123.000 tỷ đồng trên HoSE kể từ đầu năm. Giá trị này gần tương đương lượng bán ròng của khối ngoại tính đến thời điểm gần cuối tháng 11.

Sự đối lập giữa hai nhóm nhà đầu tư cho thấy dòng tiền nội đang giữ vai trò ngày càng lớn trong việc duy trì giao dịch. Tuy nhiên, không thể lấy hai con số này để kết luận nhà đầu tư trong nước đã hấp thụ toàn bộ lượng cổ phiếu khối ngoại bán ra, bởi thời điểm thống kê khác nhau và giao dịch không nhất thiết diễn ra trực tiếp giữa hai nhóm.

Một chỉ báo đáng chú ý khác là dư nợ cho vay ký quỹ (margin). Theo số liệu gần nhất được Chứng khoán HSC công bố, cuối tháng 9, dư nợ margin toàn thị trường vào khoảng 440.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế đạt khoảng 17,46 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 7. Số lượng tài khoản chứng khoán cũng tiến sát 14 triệu vào cuối tháng 8.

Những con số này cho thấy thị trường vẫn có nguồn lực tài chính đáng kể. Tuy nhiên, tiền gửi ngân hàng không đồng nghĩa với tiền sẵn sàng chuyển vào chứng khoán, còn dư nợ margin phản ánh cả sức mua lẫn mức độ sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư.

Ông Đào Hoàng Tùng, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư của HSC, nhận định dòng tiền trong nước, đặc biệt là nguồn vốn sử dụng đòn bẩy, đã tạo lực cầu đối ứng đáng kể để hấp thụ lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Tùng, diễn biến tăng của dư nợ margin và giá trị bán ròng lũy kế của khối ngoại có sự đồng pha đáng chú ý. Tuy nhiên, margin cao cũng đồng nghĩa rủi ro đòn bẩy lớn hơn. Khi thị trường biến động mạnh, áp lực bán giải chấp có thể gia tăng và khuếch đại đà giảm của cổ phiếu.

Thực tế, thanh khoản thị trường đang cho thấy sức hấp thụ chưa thực sự mạnh. Theo báo cáo tháng 10/2026 của Vietcap, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trên HoSE giảm 5% so với tháng trước, xuống còn khoảng 604 triệu USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025. VN-Index cũng giảm 1,5% trong tháng 10.

Trong 10 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trên cả ba sàn đạt khoảng 947 triệu USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Như vậy, dù dòng tiền nội mua ròng lớn, thanh khoản chung vẫn suy giảm, cho thấy sức mua chưa lan tỏa đủ rộng.

Vietcap cũng ghi nhận khối ngoại bán ròng khoảng 805 triệu USD trên cả ba sàn trong tháng 10. Trong đó, MCH, HDB và PNJ nằm trong nhóm chịu áp lực bán lớn; ngược lại, MSR, MSN và HPG được mua ròng. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại có sự phân hóa, không phải rút khỏi tất cả cổ phiếu trên thị trường.

Ở góc độ tích cực, ông Đào Hoàng Tùng cho rằng nếu dòng vốn ngoại quay trở lại, dòng tiền nội sẽ giảm áp lực phải hấp thụ nguồn cung từ nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn lực này khi đó có thể luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác, giúp dòng tiền lan tỏa rộng hơn.

Tuy nhiên, để kịch bản đó xảy ra, thị trường cần cải thiện thanh khoản, ổn định tỷ giá và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Việc nâng hạng chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn, còn quyết định giải ngân vẫn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư thực tế.