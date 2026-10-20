Chứng khoán KAFI tăng gấp đôi chi phí phần mềm, doanh thu môi giới hụt hơn nửa

Báo cáo tài chính riêng quý 3/2026 do Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (mã chứng khoán KAI) công bố ngày 16/10 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 980,98 tỷ đồng, tăng 14,76% so với cùng kỳ năm 2025. Dù doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán KAFI chỉ còn 136,81 tỷ đồng, thấp hơn mức 157,32 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm từ 282 đồng xuống 182 đồng, trong bối cảnh số cổ phiếu lưu hành bình quân tăng từ hơn 557 triệu lên 750 triệu đơn vị sau các lần tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán KAFI vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 431,38 tỷ đồng, cao hơn mức 273,11 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp cho biết chi phí quản lý tăng 88,96% do mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu và tuyển dụng nhân sự. Khi đối chiếu từng dòng chi tiết trong phần thuyết minh, bức tranh vận hành công nghệ và nhân sự của doanh nghiệp hiện ra với nhiều lớp dữ kiện khác nhau.

Chi phí phần mềm tăng mạnh, dòng tiền đầu tư hạ tầng lại thu hẹp

Ở phần mục tiêu đầu tư, Chứng khoán KAFI tự xác định hướng đi của mình: “Tiên phong trong việc phát triển các giải pháp công nghệ số trong lĩnh vực tài chính”. Với một công ty chứng khoán, hệ thống đặt lệnh, phần mềm lõi, hạ tầng dữ liệu và nền tảng giao dịch trực tuyến là phần xương sống quyết định trải nghiệm của nhà đầu tư.

Số liệu quý 3/2026 cho thấy chi phí phần mềm trong khối quản lý lên 10,63 tỷ đồng, gấp hơn hai lần con số 4,99 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, chi phí phần mềm đạt 24,2 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 12,44 tỷ đồng của năm trước, phù hợp với nội dung tăng cường đầu tư công nghệ mà doanh nghiệp nêu trong văn bản giải trình.

Chi phí phần mềm quý 3/2026 tăng lên 10,63 tỷ đồng, chi phí quảng cáo giảm còn 5,42 tỷ đồng. Ảnh BCTC

Nguyên giá phần mềm máy tính tăng thêm 6,22 tỷ đồng trong 9 tháng, lên 54,27 tỷ đồng. Khoản trả trước cho bản quyền phần mềm và phí duy trì hệ thống cũng nhích từ 7,67 tỷ đồng lên 10,25 tỷ đồng, cho thấy chi phí để duy trì nền tảng công nghệ của Chứng khoán KAFI đang tăng dần qua từng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định trong 9 tháng chỉ còn 13,73 tỷ đồng, giảm khoảng 57% so với mức 31,99 tỷ đồng cùng kỳ. Trong danh mục xây dựng dở dang, chi phí phát triển phần mềm giảm từ 2,23 tỷ đồng đầu năm xuống 351 triệu đồng, chi phí phát triển hệ thống giảm từ 1,35 tỷ đồng xuống 608,75 triệu đồng.

Phần tăng lớn nhất trong danh mục dở dang lại nằm ở hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc với 7,16 tỷ đồng, trong khi đầu năm hạng mục này chưa phát sinh. Một cách lý giải là các hạng mục phần mềm dở dang đã hoàn thành và chuyển sang tài sản cố định vô hình. Khoản tài sản vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng giữ nguyên 5,09 tỷ đồng, có thể liên quan đến việc một phần hệ thống công nghệ cũ vẫn tiếp tục vận hành.

Tài sản khách hàng tăng 80%, doanh thu môi giới của Chứng khoán KAFI giảm hơn nửa

Tại ngày 30/9/2026, tài sản tài chính của nhà đầu tư lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông qua Chứng khoán KAFI đạt 30.384 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với mức 16.871 tỷ đồng đầu năm. Riêng trong quý 3, nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu qua doanh nghiệp với tổng giá trị 24.418 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh thu môi giới quý 3/2026 chỉ đạt 26,85 tỷ đồng, giảm 53,8% so với 58,18 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, mảng môi giới mang về 103,46 tỷ đồng, thấp hơn mức 112,62 tỷ đồng năm trước. Đây là mảng gắn trực tiếp với hạ tầng giao dịch số, nên diễn biến ngược chiều giữa tài sản khách hàng và doanh thu phí là dấu hiệu cần lưu tâm.

Doanh thu môi giới quý 3/2026 của Chứng khoán KAFI giảm từ 58,18 tỷ đồng xuống 26,85 tỷ đồng. Ảnh BCTC

Chi phí môi giới quý 3 giảm từ 61,63 tỷ đồng xuống 16,91 tỷ đồng, trong đó chi phí lương khối môi giới giảm từ 40,21 tỷ đồng xuống 3,63 tỷ đồng. Cùng lúc, chi phí lương trong khối quản lý tăng từ 21,28 tỷ đồng lên 52,81 tỷ đồng. Cộng chi phí lương ở bốn khối tự doanh, môi giới, lưu ký và quản lý, tổng quỹ lương quý 3/2026 đạt khoảng 62,73 tỷ đồng, thấp hơn mức 66,70 tỷ đồng cùng kỳ.

Một cách lý giải là phần tăng chi phí quản lý chủ yếu đến từ việc phân bổ lại chi phí giữa các khối. Số nhân viên của Chứng khoán KAFI tại ngày 30/9/2026 là 338 người, giảm 62 người so với 400 người cuối năm 2025. Chi phí quảng cáo trong quý cũng giảm từ 6,91 tỷ đồng xuống 5,42 tỷ đồng, hai dữ kiện chưa tương đồng với nội dung xây dựng thương hiệu và tuyển dụng nhân sự trong văn bản giải trình.

Tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư tại công ty giảm từ 647,8 tỷ đồng đầu năm xuống 425,18 tỷ đồng. Tài sản tài chính của nhà đầu tư thuộc diện phong tỏa, tạm giữ tăng từ 48,06 tỷ đồng lên 3.048 tỷ đồng sau 9 tháng.

Chi phí lãi vay vượt thu nhập cho vay ký quỹ trong quý 3/2026

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Chứng khoán KAFI cuối quý 3 đạt 12.284 tỷ đồng, tăng từ 10.720 tỷ đồng đầu năm. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý đạt 315,21 tỷ đồng. Cùng kỳ, chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên 319,37 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với 223,30 tỷ đồng quý 3/2025.

Văn bản giải trình của Chứng khoán KAFI về biến động chi phí quý 3/2026. Ảnh CBTT

Nguồn vốn cho hoạt động chủ yếu đến từ vay ngắn hạn với số dư 17.521 tỷ đồng, gấp khoảng 2,09 lần vốn chủ sở hữu 8.374 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay đạt 897,58 tỷ đồng, cao hơn khoản lãi 862,81 tỷ đồng thu từ cho vay và phải thu.

Phần lợi nhuận đến từ chênh lệch đánh giá lại tài sản, tức khoản lãi trên sổ sách khi tài sản chưa bán ra, chiếm tỷ trọng lớn. Quý 3/2026, lợi nhuận đã thực hiện chỉ còn 112,67 tỷ đồng, giảm khoảng 55% so với 250,71 tỷ đồng cùng kỳ, trong khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt 58,56 tỷ đồng thay vì mức âm 54,06 tỷ đồng năm trước.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận chưa thực hiện chiếm 290,12 tỷ đồng trong tổng số 540,89 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Hoạt động mua bán tài sản tài chính trong quý lỗ ròng 10,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi 187,74 tỷ đồng quý 3/2025.

Tiền mặt cuối kỳ giảm từ 1.624,95 tỷ đồng đầu năm xuống 470,95 tỷ đồng. Khoản thuế thu nhập hoãn lại chuyển từ tài sản 17,78 tỷ đồng sang nghĩa vụ phải trả 57,27 tỷ đồng, phản ánh phần lãi đánh giá lại tăng lên trên sổ sách.

Số liệu quý 3/2026 cho thấy kết quả của Chứng khoán KAFI phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng và giá trị đánh giá lại danh mục. Chi phí phần mềm tăng lên 10,63 tỷ đồng, trong khi doanh thu môi giới lùi về 26,85 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang vận hành tổng tài sản 26.245 tỷ đồng với 338 nhân sự, ở nhóm công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 7.000 tỷ đồng, nơi hạ tầng giao dịch số là mặt bằng cạnh tranh chung của toàn ngành.