Huy động 200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để thanh toán nợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa gửi báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể vào ngày 12/11/2026 doanh nghiệp đã phát hành hoàn tất 2.000 trái phiếu mã KAIL12602 có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu này giúp công ty thu về tổng cộng 200 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn một năm với ngày đáo hạn dự kiến rơi vào 12/11/2027. Lãi suất được áp dụng cố định ở mức 9,7%/năm và không đi kèm các điều khoản về mua lại hoặc hoán đổi. Số tiền thu được từ đợt huy động vốn này sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ của công ty tại ngân hàng MSB. Các khoản nợ này đều có lịch đáo hạn từ ngày 13 đến ngày 16/11/2026 theo đúng nghị quyết đã được hội đồng quản trị thông qua vào ngày 9/11/2026.

Đầu tháng 10/2026 Chứng khoán Kafi cũng đã huy động thành công lô trái phiếu mã KAIL12601 trị giá 500 tỷ đồng với kỳ hạn và mức lãi suất hoàn toàn tương tự.

Kế hoạch IPO và chào bán cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ

Ở mảng cổ phiếu Chứng khoán Kafi đang lên kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 15.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt IPO này ước tính đạt 1.875 tỷ đồng. Công ty lên kế hoạch giải ngân 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và dùng 562,5 tỷ đồng còn lại cho mảng tự doanh. Số cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư đăng ký mua ban đầu sẽ không bị giới hạn chuyển nhượng trong khi phần chưa chào bán hết nếu có sẽ bị hạn chế giao dịch trong một năm.

Ngoài ra công ty cũng sẽ phát hành thêm 3,75 triệu cổ phiếu ưu đãi với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu cho 52 cán bộ nhân viên để thu về 37,5 tỷ đồng phục vụ cho vay ký quỹ. Một số lãnh đạo cấp cao dự kiến mua vào khối lượng lớn như Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần đăng ký 565.000 đơn vị, Phó Tổng giám đốc Diệp Thế Anh mua 300.000 đơn vị và Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đăng ký 150.000 đơn vị. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Khi hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành quy mô vốn điều lệ của Kafi sẽ được nâng từ 7.500 tỷ đồng lên mức 8.787 tỷ đồng.