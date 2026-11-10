Chứng khoán KAFI muốn huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa chính thức công bố thông tin về các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 để cơ cấu nợ.

Cụ thể, Chứng khoán Kafi dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.

Số vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán một phần và/hoặc toàn bộ khoản nợ của Kafi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Các khoản nợ này sẽ đáo hạn vào ngày 13-16/11/2026.

Mục đích sử dụng nguồn tiền thu được từ trái phiếu đợt 2 của Kafi (Nguồn: Kafi).

Theo kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Kafi dự kiến thực hiện thanh toán qua hai kỳ cụ thể. Kỳ thanh toán thứ nhất dự kiến vào tháng 5/2027 với số tiền lãi định kỳ dự kiến là 9,62 tỷ đồng, gốc là 0 đồng và dư nợ cuối kỳ là 200 tỷ đồng. Kỳ thanh toán thứ hai dự kiến vào tháng 11/2027 với số tiền lãi định kỳ dự kiến là 9,78 tỷ đồng và thanh toán toàn bộ 200 tỷ đồng tiền gốc, đưa dư nợ cuối kỳ về 0 đồng.

Tổng cộng số tiền lãi dự kiến thanh toán trong suốt kỳ hạn là 19,4 tỷ đồng cùng toàn bộ 200 tỷ đồng tiền gốc. Về nguồn vốn, Kafi dự kiến sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện thanh toán đầy đủ tiền lãi và tiền gốc trái phiếu khi đến hạn.

Trong tài liệu còn trình bày tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với trái phiếu còn dự nợ tính đến ngày 31/10/2026. Cụ thể, mã trái phiếu KAIL12601 với 5.000 trái phiếu còn dư nợ, tương ứng với tổng giá trị phát hành còn dư nợ là 500 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành trái phiếu trước đó của doanh nghiệp với ngày đáo hạn dự kiến 8/10/2027, lãi suất cố định 9,7%/năm, không kèm điều khoản mua lại và hoán đổi. Trái phiếu đợt này cũng được doanh nghiệp sử dụng để cơ cấu nợ tại một số ngân hàng. Theo đó, Kafi xác nhận đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt phát hành này đúng theo mục đích được đưa ra.

Về tình hình dư nợ, theo BCTC quý III/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn của Chứng khoán Kafi tình tới 30/9/2026 đang ở mức 17.521,2 tỷ đồng, bằng 209,2% tổng vốn chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, Kafi ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.004,67 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 431,38 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong 9 tháng qua, Chứng khoán Kafi ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 1.123,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 7.671,3 tỷ đồng. Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 13,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,3 tỷ đồng.