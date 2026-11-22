Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán KAFI (UPCoM: KAI) với quy mô 125 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến triển khai vào tháng 12/2026 ở mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu, bằng với giá chào sàn ngày 9/9/2026. Qua đó, KAFI hướng tới huy động 1.875 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh chứng khoán.

Đáng chú ý, giá dự kiến phát hành cao hơn đáng kể so với thị giá của mã KAI tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, sau hơn hai tháng lên sàn, thị giá mã này tính đến ngày 20/11 chỉ còn 10.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 31,3% so với ngày chào sàn và đi kèm thanh khoản ở mức trung bình thấp.

Diễn biến thị giá mã KAI của chứng khoán KAFI từ 9/9/2026 (Ảnh: TradingView).

Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KAFI ghi nhận 3.004 tỷ đồng doanh thu, tăng 62,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 431,3 tỷ đồng, tăng 58%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng có dấu hiệu chững lại trong quý III/2026 khi lợi nhuận sau thuế giảm 13% xuống còn 136,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực gia tăng của chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp để duy trì quy mô hoạt động.

Về tình hình dư nợ, tổng dư nợ vay ngắn hạn của Chứng khoán KAFI tình tới 30/9/2026 đang ở mức 17.521,2 tỷ đồng, bằng 209,2% tổng vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 13,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,3 tỷ đồng.

Do đó, việc bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là yêu cầu cấp thiết giúp KAFI giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay và cải thiện biên lợi nhuận.

Trước đó, trong tháng 10 và tháng 11/2026, KAFI liên tiếp phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu nợ với lãi suất cố định 9,7%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Cụ thể, lô trái phiếu đầu tiên (mã KAIL12601) phát hành ngày 8/10/2026 đã huy động được 500 tỷ đồng để cơ cấu nợ ngân hàng. Tiếp đó, lô trái phiếu thứ 2 (mã KAIL12602) đã thu về 200 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ đến hạn tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB).