Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (UPCOM: KAI) vừa công bố kế hoạch triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 3,75 triệu cổ phiếu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá này bằng với thị giá mã KAI tính đến thời điểm kết phiên 26/11 và thấp hơn 33% so với giá cổ phiếu phát hành ra công chúng của công ty.

Thời gian nhận tiền mua kéo dài từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu trên, Chứng khoán Kafi sẽ thu về khoảng 37,5 tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được dùng tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho vay ký quỹ.

Danh sách tham gia chương trình ESOP lần này bao gồm 52 cán bộ nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn về thâm niên và đóng góp cho doanh nghiệp. Trong cơ cấu phân bổ, ban điều hành cấp cao chiếm tỉ trọng quyền mua ESOP đáng kể.

Cụ thể, ông Trịnh Thanh Cần - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua nhiều nhất với 565.000 cổ phiếu, tương đương 5,65 tỷ đồng. Tiếp theo là ông Diệp Thế Anh - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, trị giá 3 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Kafi Trịnh Thanh Cần sở hữu lượng quyền mua lớn nhất với 565.000 cổ phiếu (Ảnh: KAI).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT dự mua 150.000 cổ phiếu. 2 Thành viên HĐQT gồm ông Trần Tuấn Minh và ông Hà Hoàng Dũng đăng ký mua 100.000 cổ phiếu mỗi người.

Đáng chú ý, việc triển khai chương trình ESOP diễn ra song song với chiến dịch tăng vốn quy mô lớn của Chứng khoán Kafi trong giai đoạn cuối năm 2026.

Cụ thể, Kafi sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư theo tỉ lệ quy định với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc cho đợt chào bán ra công chúng diễn ra từ 1/12/2026 đến 25/12/2026. Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này lên tới 1.875 tỷ đồng.

Như vậy, thông qua cả hai phương án phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng, Chứng khoán Kafi đặt mục tiêu huy động tổng cộng hơn 1.912 tỷ đồng ngay trong tháng 12/2026. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được phân bổ chủ yếu vào hai mảng trọng tâm là cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và tự doanh chứng khoán.