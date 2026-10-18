Chứng khoán KAFI lãi hơn 431 tỷ đồng sau 9 tháng, áp lực chi phí vốn gia tăng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Chứng khoán KAFI (UPCOM: KAI) đạt gần 981 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 136,8 tỷ đồng, giảm 13%.

Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận cho thấy chi phí hoạt động và chi phí vốn đang tạo sức ép lên kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán này.

Trong cơ cấu doanh thu quý III/2026, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 580 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ và tiếp tục là nguồn thu lớn nhất. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu đạt 315 tỷ đồng, tăng 52%, phản ánh sự mở rộng của hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 54% còn 27 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nguồn thu của KAFI ngày càng phụ thuộc vào hoạt động đầu tư tài chính và cho vay, trong khi mảng môi giới suy giảm.

Đáng chú ý, bên trong hoạt động tự doanh, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL giảm 44% xuống 217 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản lãi từ đánh giá lại tài sản tăng lên 163 tỷ đồng so với 58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; cổ tức và tiền lãi từ danh mục này cũng tăng 53%, lên 182 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí lãi vay tăng 43% đạt 319 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 89% lên 90,6 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, chi phí lãi vay trong quý đã vượt khoản lãi thu được từ hoạt động cho vay và phải thu, lần lượt ở mức 319 tỷ đồng và 315 tỷ đồng. Dù thu nhập từ cho vay tăng trưởng hơn 50%, phần chênh lệch giữa hai khoản mục này vẫn chịu sức ép khi chi phí vốn tăng nhanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KAFI đạt 3.004 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 541 tỷ đồng, tăng 58%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 431 tỷ đồng, tăng 58%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay, thu nhập từ danh mục tài sản tài chính và khoản lãi đánh giá lại tài sản. Theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, KAFI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.050 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành khoảng 51,5% chỉ tiêu, đồng nghĩa cần đạt thêm khoảng 509 tỷ đồng trong quý IV, gần gấp ba kết quả trước thuế của quý III/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KAFI đạt 26.245,6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển đáng kể giữa các khoản mục.

Các khoản cho vay đạt 12.336 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và chiếm khoảng 47% tổng tài sản. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 12.283 tỷ đồng, tăng 14%.

Danh mục FVTPL tăng 18%, lên 9.595 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, giấy tờ có giá và trái phiếu. Ngược lại, tài sản AFS giảm 33% còn 3.399 tỷ đồng.

Trong khi đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm từ 1.625 tỷ đồng đầu năm xuống còn 470 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tương ứng giảm 71%.

Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn tại cuối quý III/2026 đạt 17.521 tỷ đồng, gần tương đương đầu năm và bằng khoảng 2,09 lần vốn chủ sở hữu. Tổng nợ phải trả ở mức 17.871 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 8.374 tỷ đồng.

KAFI bắt đầu giao dịch 750 triệu cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 9/9/2026, với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 16/10, thị giá còn 11.400 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 24% so với giá tham chiếu phiên đầu tiên.

Trước đó, ngày 31/7/2026, công ty thông qua phương án chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về ít nhất 1.875 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư tự doanh. Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của KAFI đạt 8.374,1 tỷ đồng, chưa đạt mức 9.999 tỷ đồng mà công ty kỳ vọng vào cuối năm.