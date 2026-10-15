Chứng khoán Kafi (KAI) phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cơ cấu nợ, điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu

Hoàn tất phân phối đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố thông tin hoàn tất đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 1 năm 2026. Báo cáo cho thấy vào ngày 8 tháng 10, công ty đã phân phối thành công lô trái phiếu mang mã KAIL12601. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 8 tháng 10 năm 2027.

Chi tiết phương án huy động trước đó cho thấy, đợt phát hành có tổng giá trị quy mô 500 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mức lãi suất áp dụng cho trái phiếu được cố định ở mức 9,7%/năm, với kỳ hạn tính lãi được quy định là 6 tháng một lần.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp sử dụng với mục đích cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ hiện hữu của công ty. Ban lãnh đạo Chứng khoán Kafi lưu ý rằng, giá trị thực tế của các khoản nợ được cơ cấu sẽ được quyết định dựa trên số dư nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm phát hành cũng như sự phù hợp với kế hoạch cân đối nguồn vốn chung của doanh nghiệp.

Điều chỉnh phương án chào bán 125 triệu cổ phiếu

Cùng với việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, doanh nghiệp đang triển khai các bước huy động vốn trung và dài hạn qua thị trường cổ phiếu. Trước đó, công ty đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu đã được công bố từ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Nội dung điều chỉnh quan trọng nhất nằm ở mức giá chào bán. Theo đó, thay vì để mức "giá chào bán tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu", công ty đã chuyển sang áp dụng "giá chào bán chính thức 15.000 đồng/cổ phiếu".

Được biết, theo phương án đã được thông qua vào cuối tháng 7 năm 2026, Chứng khoán Kafi dự kiến chào bán thêm 125 triệu cổ phiếu ra công chúng. Với mức giá 15.000 đồng mỗi cổ phiếu, công ty kỳ vọng sẽ huy động được 1.875 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Nguồn vốn bổ sung mạnh mẽ này sẽ được phân bổ trực tiếp để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và nâng cao năng lực cho mảng tự doanh chứng khoán trong thời gian tới.