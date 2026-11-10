Chứng khoán KAFI (KAI) muốn huy động thêm 200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, lãi suất 9,7%/năm

CTCP Chứng khoán KAFI (mã ck: KAI) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2026, với tổng giá trị dự kiến 200 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Theo phương án, KAFI dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu có lãi suất cố định 9,7%/năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý IV/2026.

Việc huy động vốn bằng trái phiếu diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay ngắn hạn của KAFI đang ở mức cao. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn của Công ty đạt 17.521,2 tỷ đồng, tương đương 209,2% vốn chủ sở hữu.

Trong quý III/2026, KAFI ghi nhận tổng doanh thu đạt 980,9 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 136,8 tỷ đồng, giảm 13% so với quý III/2025.

Xét theo cơ cấu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 580,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 12,9 tỷ đồng. Khoản thu này chiếm 59,2% tổng doanh thu quý III. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 315,2 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ và chiếm 32,1% tổng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động môi giới giảm 53,9% xuống còn 26,8 tỷ đồng. Trong kỳ, tổng chi phí của KAFI tăng 4,5% lên 408,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng 43% lên 319,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 89%, thêm 42,6 tỷ đồng lên 90,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KAFI ghi nhận tổng doanh thu 3.004 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 431,3 tỷ đồng, tăng 58%.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm là 6.462 tỷ đồng doanh thu và 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận.