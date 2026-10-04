Chứng khoán KAFI (KAI) huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ đáo hạn

Huy động 500 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

CTCP Chứng khoán KAFI (mã ck: KAI) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 1 năm 2026 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 1 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần với lãi suất cố định 9,7%/năm. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án được công bố, toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần các khoản nợ của KAFI. Giá trị nợ thực tế được cơ cấu tại thời điểm phát hành sẽ phụ thuộc vào số dư nợ gốc, lãi phát sinh của từng khoản vay cũng như kế hoạch cân đối nguồn vốn của công ty.

Nhiều khoản vay dự kiến đáo hạn trong tháng 10

KAFI cho biết một số khoản nợ của doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026. Cụ thể, danh sách được công ty thuyết minh gồm khoản vay 180 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), một khoản khác 70 tỷ đồng cũng tại MSB, 98 tỷ đồng tại BIDV, 180 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và 300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Tổng giá trị các khoản nợ được KAFI thuyết minh là 828 tỷ đồng.

Trong bối cảnh một số khoản vay đến hạn, công ty lên phương án huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ, với số tiền thực tế sử dụng cho mục đích này phụ thuộc vào dư nợ và lãi phát sinh tại thời điểm phát hành.

KAFI đồng thời chuẩn bị huy động 1.875 tỷ đồng qua cổ phiếu

Trước đó, KAFI cũng điều chỉnh nội dung liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng đã công bố ngày 31/7/2026. Theo đó, công ty điều chỉnh mức giá chào bán từ mức tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu thành giá chào bán chính thức 15.000 đồng/cổ phiếu.

Theo phương án được KAFI thông qua ngày 31/7, công ty dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động 1.875 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh chứng khoán.