Chứng khoán Kafi (KAI) hụt hơi mảng tự doanh quý 3, cổ phiếu lao dốc 24% sau một tháng lên sàn

Tự doanh kéo lùi lợi nhuận, dư nợ cho vay chiếm nửa tổng tài sản

Cấu trúc doanh thu quý 3/2026 của Chứng khoán Kafi cho thấy sự đối lập rõ rệt về hiệu quả giữa hai mảng kinh doanh cốt lõi. Nguồn thu từ hoạt động cho vay mang về hơn 315 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng của hoạt động cho vay đẩy chi phí tài chính, phần lớn là chi phí lãi vay, tăng 53% lên mức gần 351 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2026, tổng dư nợ cho vay của công ty đạt gần 12.336 tỷ đồng, chiếm tới 47% tổng tài sản. Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) áp đảo với gần 12.284 tỷ đồng. Giá trị thị trường của lượng chứng khoán làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay này đạt gần 27.807 tỷ đồng.

Trái ngược với sự tăng trưởng của mảng tín dụng, mảng tự doanh lại ghi nhận sự suy yếu khi lợi nhuận giảm 9%, lùi về mức gần 221 tỷ đồng. Đánh giá riêng về hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận, Chứng khoán Kafi ghi nhận khoản lỗ gần 11 tỷ đồng từ việc bán tài sản tài chính, kém xa mức lãi gần 188 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái. Sự chênh lệch này xuất phát từ việc công ty phải cắt lỗ trên kênh đầu tư cổ phiếu niêm yết. Dù vậy, mảng tự doanh được bù đắp một phần nhờ chênh lệch đánh giá lại danh mục đạt mức dương trên 50 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự phục hồi của các khoản đầu tư trái phiếu. Sự sụt giảm hiệu quả của khối tự doanh khiến lãi trước thuế đã thực hiện trong quý 3 giảm mạnh 55%, chỉ còn gần 113 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, Chứng khoán Kafi báo lãi trước thuế quý 3/2026 hơn 171 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 137 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nền tảng lợi nhuận cao được thiết lập trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng với doanh thu hoạt động đạt gần 3.005 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 431 tỷ đồng, tăng lần lượt 63% và 51%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm là 6.462 tỷ đồng doanh thu và 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận. Ban lãnh đạo công ty cho biết tiến độ hoàn thành kế hoạch năm phụ thuộc lớn vào diễn biến thanh khoản thị trường và tiến độ triển khai các phương án tăng vốn.

Kế hoạch tăng vốn ngàn tỷ và diễn biến tiêu cực của giá cổ phiếu

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, Chứng khoán Kafi vừa thông qua phương án chào bán 125 triệu cổ phần ra công chúng. Mức giá chào bán được ban lãnh đạo ấn định là 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính cho hai hoạt động cốt lõi là cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư tự doanh.

Kế hoạch huy động vốn được công bố chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi doanh nghiệp chính thức đưa 750 triệu cổ phiếu KAI lên giao dịch trên hệ thống UPCoM vào ngày 09/09/2026. Mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn cũng được xác định ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, diễn biến giao dịch của mã KAI lại không thuận lợi như kỳ vọng. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá cổ phiếu đã lao dốc mạnh về mức 12.900 đồng/cổ phiếu và duy trì xu hướng giảm điểm kéo dài. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10/2026, giá cổ phiếu KAI chỉ còn 11.400 đồng/cổ phiếu, bốc hơi 24% giá trị so với thời điểm mới lên sàn. Mức thị giá hiện tại đang thấp hơn đáng kể so với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu mà doanh nghiệp đưa ra trong phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư sắp tới.