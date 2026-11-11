Chứng khoán Kafi (KAI) dồn dập gọi vốn ngàn tỷ qua cổ phiếu và trái phiếu mở rộng quy mô kinh doanh

Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để tất toán công nợ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã chứng khoán: KAI) vừa chính thức phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt hai trong năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Với mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này dự kiến đạt 200 tỷ đồng. Lô chứng khoán nợ này có kỳ hạn một năm, áp dụng mức lãi suất cố định 9,7%/năm và thực hiện thanh toán tiền lãi định kỳ sáu tháng một lần. Thời gian triển khai phân phối dự kiến diễn ra ngay trong quý 4 năm 2026.

Toàn bộ số vốn 200 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ của doanh nghiệp tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB. Theo kế hoạch tài chính, các khoản công nợ này sẽ bắt đầu đáo hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Trước đó vào ngày 8 tháng 10 năm 2026, doanh nghiệp này cũng đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mang mã KAIL12601. Lô trái phiếu này có cùng mệnh giá 100 triệu đồng, đem về nguồn vốn 500 tỷ đồng. Tương tự như đợt phát hành mới, lô chứng khoán nợ này có kỳ hạn một năm với ngày đáo hạn dự kiến rơi vào ngày 8 tháng 10 năm 2027, hưởng mức lãi suất cố định 9,7%/năm và hoàn toàn không đi kèm các điều khoản về mua lại hay hoán đổi.

Đẩy mạnh tăng vốn điều lệ qua kênh phát hành cổ phiếu

Bên cạnh kênh trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi đang khẩn trương chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng đăng ký 125 triệu đơn vị. Mức giá chào bán được ấn định ở mức 15.000 đồng mỗi cổ phiếu. Đối với số lượng đăng ký mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ được tự do chuyển nhượng trên thị trường. Phần cổ phiếu chưa phân phối hết nếu tiếp tục được chào bán sẽ chịu rào cản hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này phải đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu thông qua phương thức mua trực tiếp tại tổ chức phát hành hoặc qua mạng lưới đại lý phân phối.

Với mức giá đã công bố, doanh nghiệp kỳ vọng thu về 1.875 tỷ đồng từ thương vụ này. Nguồn tiền khổng lồ trên sẽ được phân bổ chặt chẽ phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ cho vay ký quỹ và dùng 562,5 tỷ đồng còn lại để gia tăng năng lực tài chính cho mảng tự doanh. Thời gian thực hiện phương án này dự kiến diễn ra trong năm 2026, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hợp lệ.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng chốt kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Lượng cổ phiếu ưu đãi này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Với giá phát hành 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, công ty dự kiến thu về thêm 37,5 tỷ đồng bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn cho vay ký quỹ. Danh sách người lao động tham gia đợt mua này đã được chốt với 52 cán bộ nhân viên. Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Việt Cường đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua 565.000 cổ phiếu và Phó Tổng giám đốc Diệp Thế Anh dự mua 300.000 cổ phiếu. Nếu cả hai đợt phát hành cổ phiếu diễn ra thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi sẽ tăng vọt từ 7.500 tỷ đồng lên mức 8.787 tỷ đồng.