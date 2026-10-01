Chứng khoán KAFI (KAI): Chốt giá phát hành cao hơn 27% thị giá, nợ vay gấp đôi vốn chủ sở hữu

Nghịch lý giá phát hành cao hơn 27,1% so với thị giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI vừa phát đi thông báo điều chỉnh nội dung liên quan tới đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từng được công bố hồi cuối tháng 7. Cụ thể, ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định chuyển đổi mức giá chào bán từ quy định tối thiểu 15.000 đồng mỗi cổ phiếu sang ấn định mức giá chào bán chính thức là 15.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng khối lượng phát hành đợt này là 125 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động dự kiến lên tới 1.875 tỷ đồng. Mục đích của kế hoạch huy động vốn khổng lồ này tập trung vào việc bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay ký quỹ và gia tăng quy mô nguồn vốn cho mảng tự doanh chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KAI mới chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên hệ thống UPCoM vào ngày 9/9 với giá tham chiếu 15.000 đồng mỗi đơn vị. Tuy nhiên, tính đến phiên giao dịch ngày 30/9, thị giá KAI đã trượt dốc xuống chỉ còn 11.800 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương mức giảm 21,3% so với thời điểm bắt đầu lên sàn. Việc ấn định mức giá chào bán chính thức 15.000 đồng tạo ra một sự chênh lệch lớn khi con số này đang cao hơn 27,1% so với giá thị trường hiện tại mà các nhà đầu tư đang giao dịch trên bảng điện tử.

Về cơ cấu cổ đông, dữ liệu tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy Chứng khoán KAFI có một cổ đông lớn duy nhất là Gentle Sun Investments Limited. Pháp nhân này đang nắm giữ 20% vốn điều lệ của công ty. Phần 80% vốn còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ. Tổng quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán KAFI hiện đạt mức 7.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên tăng bằng lần, nợ vay ngắn hạn phình to

Trước đợt phát hành cổ phiếu, Chứng khoán KAFI đã công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam với những chỉ tiêu tăng trưởng rất mạnh. Trong sáu tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.023,69 tỷ đồng, tăng 104,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 294,58 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 154,4%. Đi kèm với đà tăng doanh thu, tổng chi phí hoạt động cũng phình to lên mức 923,28 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 91,8% và tăng thêm 442 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái.

Đi sâu vào cơ cấu doanh thu trong nửa đầu năm 2026, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 1.254,9 tỷ đồng, tăng 109,3% so với đầu năm và đóng góp 62% tổng doanh thu. Khoản lãi từ các tài sản cho vay và phải thu tăng 79,2% lên mức 547,6 tỷ đồng, chiếm 27,06% tổng doanh thu. Đáng chú ý, lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 391,4%, đạt 140,9 tỷ đồng và chiếm 7% tỷ trọng. Mảng kinh doanh truyền thống là môi giới chứng khoán mang về 76,61 tỷ đồng, tăng 40,7% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn 3,8% tổng doanh thu.

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, cấu trúc tài chính của Chứng khoán KAFI lại tiềm ẩn áp lực nợ vay rất lớn. Số liệu trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy tổng nợ vay ngắn hạn của công ty chứng khoán này đã lên tới con số 17.416,2 tỷ đồng. Khối lượng nợ vay khổng lồ này hiện tương đương 211,4% tổng vốn chủ sở hữu, đòi hỏi ban điều hành phải có giải pháp quản trị dòng tiền chặt chẽ trong các quý tiếp theo.