Chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng

CTCP Chứng khoán Kafi (mã ck: KAI) vừa công bố nghị quyết về việc triển khai đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thương vụ dự kiến mang về 1.875 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 28/12/2026 đến ngày 31/12/2026, thời gian nhận tiền mua từ ngày 4/1/2027 đến 16 giờ ngày 11/1/2027. Theo phương án, nguồn vốn thu được sẽ được KAFI bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh chứng khoán.

Đáng chú ý, mức giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu cũng chính là giá tham chiếu của KAI trong phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM ngày 9/9/2026.

Sau hơn 2 tháng giao dịch, thị giá KAI giảm đáng kể. Tính đến phiên ngày 27/11, cổ phiếu này đứng ở mức 10.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 31% so với mức giá tham chiếu trong ngày đầu lên UPCoM. Nếu thị giá không có biến động đáng kể, mức giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ cao hơn đáng kể so với giá KAI đang giao dịch trên UPCoM.

Song song với đó, CTCP Chứng khoán KAFI thông qua phương án phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 0,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1/12 đến ngay 30/12. Trong đó, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Lợi nhuận quý III giảm 13%

Trong quý III/2026, KAFI ghi nhận tổng doanh thu đạt 980,9 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 136,8 tỷ đồng, giảm 13% so với quý III/2025.

Xét theo cơ cấu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 580,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 12,9 tỷ đồng. Khoản thu này chiếm 59,2% tổng doanh thu quý III. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 315,2 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ và chiếm 32,1% tổng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động môi giới giảm 53,9% xuống còn 26,8 tỷ đồng. Trong kỳ, tổng chi phí của KAFI tăng 4,5% lên 408,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng 43% lên 319,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 89%, thêm 42,6 tỷ đồng lên 90,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KAFI ghi nhận tổng doanh thu 3.004 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 431,3 tỷ đồng, tăng 58%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm là 6.462 tỷ đồng doanh thu và 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận.