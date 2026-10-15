Chứng khoán KAFI huy động 500 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 8/10/2026, Chứng khoán KAFI (UPCOM: KAI) đã phát hành 5.000 trái phiếu mã KAIL12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/10/2027 và áp dụng lãi suất cố định 9,7%/năm, với kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án được doanh nghiệp thông qua trước đó, số tiền thu về được sử dụng để cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ. Giá trị nợ thực tế được cơ cấu phụ thuộc vào dư nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm phát hành và kế hoạch cân đối nguồn vốn của công ty.

Trường hợp nguồn vốn huy động không đủ để thanh toán đồng thời các khoản nợ đến hạn, KAFI sẽ ưu tiên phân bổ vốn cho những khoản có ngày đáo hạn sớm hơn. Với các khoản nợ có cùng ngày đáo hạn, doanh nghiệp chủ động phân bổ nguồn tiền căn cứ nhu cầu và tình hình sử dụng vốn thực tế, phù hợp với mục đích phát hành.

KAFI dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để cơ cấu toàn bộ các khoản nợ trên (Ảnh: KAFI).

Bên cạnh đợt huy động vốn qua trái phiếu, KAFI đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về 1.875 tỷ đồng. Mức giá này được xác định chính thức sau khi doanh nghiệp điều chỉnh phương án đã thông qua ngày 31/7/2026, từ mức giá chào bán tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu sang giá chào bán cố định 15.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, 1.312,5 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), còn 562,5 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Ngoài ra, KAFI dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của KAFI dự kiến tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), hướng tới niêm yết trên HOSE. Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KAI bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9/2026 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên ngày 15/10, mã này còn 11.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 24% so với mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên.