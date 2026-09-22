Chứng khoán KAFI hạ tỷ lệ cho vay margin về 0% với loạt cổ phiếu HUB, TTA, QCG, PMC và DNP

Theo thông báo mới nhất từ chứng khoán KAFI (mã CK: KAI) tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu HUB của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế được điều chỉnh từ 40% xuống 0%; TTA của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành giảm từ 40% xuống 0%.

Trong khi đó, QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai và PMC của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic cùng bị giảm tỷ lệ cho vay từ 30% xuống 0%. Với DNP của CTCP DNP Holding, tỷ lệ cho vay được điều chỉnh từ 10% về 0%.

Các mức điều chỉnh tỷ lệ cho vay margin cho 5 mã chứng khoán trên chính thức có hiệu lực từ ngày 22/9/2026.

Về diễn biến cổ phiếu, trên thị trường, cổ phiếu HUB kết phiên 21/9 tại mức 11.100 đồng/cp. Doanh nghiệp này hiện có hơn 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 352 tỷ đồng.

Thanh khoản của HUB ở mức khá thấp khi khối lượng giao dịch bình quân 52 phiên chỉ khoảng 7.380 cổ phiếu/phiên.

So với mức giá mở cửa đầu năm 2026 là 15.100 đồng/cp, thị giá HUB hiện đã giảm khoảng 26%. Tương ứng, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng giảm khoảng 110 tỷ đồng so với đầu năm.

Đối với TTA, cổ phiếu này kết phiên 21/9 tại 11.150 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 1.990 tỷ đồng. TTA hiện có hơn 178 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Thanh khoản bình quân 30 phiên đạt khoảng 173.063 cổ phiếu/phiên, cao hơn đáng kể so với HUB, QCG, PMC và DNP.

Từ đầu năm đến nay, diễn biến giá TTA có nhiều biến động. Cổ phiếu mở cửa năm 2026 ở mức 10.650 đồng/cp, sau đó tăng lên mức đỉnh 12.400 đồng/cp vào ngày 27/3. Tại mức giá hiện tại, TTA đang tăng khoảng 4,6% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức đỉnh thiết lập cuối tháng 3.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai kết phiên 21/9 tại 9.990 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 2.778 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện có hơn 275 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Thanh khoản QCG cũng ở mức khá thấp với khối lượng giao dịch bình quân 30 phiên khoảng 114.528 cổ phiếu/phiên. So với mức giá 14.400 đồng/cp ghi nhận vào đầu năm, thị giá QCG hiện đã giảm khoảng 30%.

Trong nhóm cổ phiếu được KAFI điều chỉnh, PMC là một trong những mã có thanh khoản thấp nhất. Khối lượng giao dịch bình quân 30 phiên của cổ phiếu này chỉ khoảng 720 cổ phiếu/phiên. Thậm chí, PMC ghi nhận nhiều phiên không phát sinh giao dịch.

Ngày 5/1, PMC giao dịch quanh mức 170.000 đồng/cp. Đến phiên 21/9, cổ phiếu đóng cửa tại 124.900 đồng/cp, tương ứng mức giảm khoảng 26% so với đầu năm. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của PMC đạt khoảng 1.166 tỷ đồng.

Tương tự PMC, cổ phiếu DNP cũng có thanh khoản rất thấp. Khối lượng giao dịch bình quân 30 phiên chỉ khoảng 721 cổ phiếu/phiên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, DNP chủ yếu giao dịch trong vùng giá 19.000-20.000 đồng/cp. Đáng chú ý, trong tháng 9, cổ phiếu này ghi nhận chuỗi phiên không phát sinh giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 9/9 đến 17/9, DNP không ghi nhận khối lượng giao dịch, trong khi thị giá duy trì quanh mức 20.000 đồng/cp.

Kết phiên 21/9, DNP đóng cửa tại 20.900 đồng/cp và tiếp tục không ghi nhận khối lượng khớp lệnh. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của DNP đạt khoảng 2.946 tỷ đồng.

Việc đồng loạt đưa tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với 5 cổ phiếu HUB, TTA, QCG, PMC và DNP về 0% sẽ khiến nhà đầu tư tại KAFI không còn được sử dụng đòn bẩy margin để mua mới các mã này kể từ ngày áp dụng.